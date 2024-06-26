Загоравшему на детской площадке полуголому москвичу грозит тюрьма

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Мужчине, который загорал в трусах на детской площадке и ударил сделавшую ему замечание женщину, может грозить тюремный срок. Такое мнение высказал юрист Дмитрий Краснов. Всё зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы.
«Одного факта, что мужчина загорал в неположенном месте в откровенном виде, недостаточно для привлечения его даже к административной ответственности. А вот что касается нападения на маму с детьми, всё будет зависеть от умысла нападавшего. Если преступление будут квалифицировать по статье «Хулиганство», то гражданину может грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», – пояснил Краснов в беседе с «Вечерней Москвой».Если же судебно-медицинская экспертиза докажет, что у женщины остались серьёзные побои, то правонарушителя может ожидать уголовная ответственность.
«Чтобы исключить повторения подобных инцидентов, нарушителя могут наказать даже тюремным заключением. В качестве профилактической меры ему могут избрать такую меру пресечения, как ограничение свободы сроком от двух до трёх лет», – уточнил собеседник издания.Инцидент произошёл во дворе на Криворожской улице Москвы. По словам потерпевшей, увидев неизвестного, загоравшего в одних трусах рядом с качелями, она попросила его одеться и уйти. Однако мужчина начал материться и угрожать, а потом пустил в ход кулаки.
Москвичка рассказала, что нападавший ударил её по руке, дети испугались и заплакали. Потерпевшая написала заявление в полицию и зафиксировала побои.
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