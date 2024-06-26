Раскрыты детали инцидента с падением BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре

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Погибшая при падении автомобиля BMW с парковки в Краснодаре, была беременна.
«Это выяснилось по результатам вскрытия тела 37-летней погибшей», – рассказал источник «Известий».Ранее сообщалось, что во вторник с парковки на третьем этаже краснодарского ТЦ «Галерея» упала немецкая иномарка. Машина пробила ограждение на 10-метровой высоте и приземлилась на крышу.
В салоне находились мужчина, женщина и подросток. Они были без сознания. Прибывшие медики не смогли их спасти.
Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, перед тем, как пробить заграждение, автомобиль набрал скорость. При этом друг погибшего Рафаэля Аракельяна назвал того опытным водителем. Он предположил, что мужчина мог не сориентироваться после резкого подъема и из-за скользкого покрытия на парковке.
По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская