Загоравший в трусах на детской площадке москвич напал на женщину — видео

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На женщину с детьми после ее замечания бросился с кулаками москвич, загоравший в одних трусах на детской площадке. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Все произошло на Криворожской улице столицы. Мужчина 39 лет нанес удар, зафиксированный видеокамерой, однако, по словам пострадавшей, этим не ограничился. Как только она вызвала правоохранителей, он приблизился к ней, ударив по туловищу руками и ногами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге участника спецоперации подозревают в том, что он избил и изрезал свою сожительницу-мигрантку. У женщины зафиксировано много порезов и травм. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, а журналисты провели небольшое расследование. Детали в материале «Радио 1».
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