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Загоравший в трусах на детской площадке москвич напал на женщину — видео

26 июня 2024, 13:38
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

На женщину с детьми после ее замечания бросился с кулаками москвич, загоравший в одних трусах на детской площадке. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».


Все произошло на Криворожской улице столицы. Мужчина 39 лет нанес удар, зафиксированный видеокамерой, однако, по словам пострадавшей, этим не ограничился. Как только она вызвала правоохранителей, он приблизился к ней, ударив по туловищу руками и ногами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге участника спецоперации подозревают в том, что он избил и изрезал свою сожительницу-мигрантку. У женщины зафиксировано много порезов и травм. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, а журналисты провели небольшое расследование. Детали в материале «Радио 1».

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#россия
#москва
#полиция
#новости
Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан
Адвокат Беляева: Хассани отказали в убежище, она вынуждена вернуться в Кабул
26 июня 2024, 12:59

Фото: IStock/Andrii Koval

Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассан, задержанная в России за нарушение миграционного законодательства, вынуждена вернуться в Афганистан. Об этом сообщила «Фонтанке» адвокат Мария Беляева.
Афганская диаспора пыталась помочь Хассани сбежать от преследования исламских радикалов в безопасном направлении. На родине девушка открыто выступала против «Талибана»*, который пришел к власти в стране три года назад. В частности, она получила высшее образование, выступала на телевидении и имела собственный бизнес. Такой образ жизни шел вразрез с убеждениями радикальных исламистов.

Девушка бежала из Афганистана в 2021 году, сначала уехав в Таджикистан и оттуда попав на Украину. Из Украины журналистку обманом привезли в Россию, где в отношении нее начались судебные разбирательства из-за попытки незаконного пересечения границы в сторону ЕС.

Накануне Хассан отбыла последний день своего наказания, но в убежище ей было отказано. По словам адвокатов, она вылетела из аэропорта Москвы в столицу Афганистана Кабул.

Многие правозащитники высказали опасения, что за убеждения девушки по возвращению на родину ее могут казнить.

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#ислам
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#афганистан
#суд
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Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина»
26 июня 2024, 12:43

Фото: istockphoto/txking

Ушёл из жизни один из лидеров Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский. Он находился в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина».
По сообщению телеграм-канала SHOT, криминальному авторитету стало плохо нынешней ночью. У него обнаружилась острая сердечная недостаточность. Сразу после приступа Рабинович скончался, не дожив до суда. Тело было доставлено в судебный морг и осмотрено. Причиной смерти предварительно является коронарная недостаточность.

В 2020 году Следственный комитет России предъявил ему и второму главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву обвинение в расправе над криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Также они подозревались в совершении ряда других убийств, ограблений, похищений, вымогательствах и прочих преступлениях.

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#следственный комитет
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#смерть
#убийство
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Участник СВО изрезал сожительницу-мигрантку в Петербурге
«Фонтанка»: участника СВО заподозрили в избиении жительницы Петербурга
26 июня 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Timur Malazoniia

Участника спецоперации подозревают в том, что он изрезал свою сожительницу-мигрантку в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что женщину в ночь на вторник, 25 июня, доставили в больницу. Медики зафиксировали у пострадавшей множество порезов, а также травмы головы, конечностей, груди и переломы носа. Ее отправили в реанимацию.

По словам сестры пациентки, пару месяцев назад, та познакомилась в госпитале с военным, который живет в Омске. Спустя некоторое время, с ее слов, военнослужащий запер пострадавшую в квартире, избив и порезав женщину. Что этому предшествовало, не сообщается.

Журналисты изучили соцсети подозреваемого и узнали, что в марте он публиковал фотографии с ранениями и сообщал о своем возвращении и попадании в госпиталь.

Обозреватели «Фонтанки» сделали вывод, что военнослужащий плотно интересовался женщинами и что они думают о нем. Об этом говорят публикации на странице.

Открыто дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#санкт-петербург
#криминал
#новости
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Водитель вылетевшей с парковки ТРЦ иномарки в Краснодаре мог менять имя
26 июня 2024, 11:03

Фото: IStock/:Waynerd

Водитель иномарки, вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ранее поменял имя. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. Он владел платным центром, оказывающим помощь в лечении различных зависимостей. С 2021 года у него был бизнес по ремонту авто.

Накануне автомобиль марки BMW, где находился бизнесмен и женщина с ребенком, вылетел с парковки третьего этажа ТРЦ. Все, кто был в салоне, скончались.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства, заявила пресс-служба ведомства региона.

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Стало известно, откуда начался пожар во Фрязино
Пожар во Фрязино начался из-за замыкания в оборудовании в цеху световых изделий
26 июня 2024, 09:59

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью.

«Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования», — сообщил источник агентства.

Официально известно о шестерых погибших. По данным СК РФ причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие задержало заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представителя собственника здания.

Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Карелии во время турпохода погиб семилетний ребёнок
26 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Artur Bogacki

На Ладожском озере во время туристического похода погиб семилетний ребёнок. Трагедия произошла в Лахденпохском районе Карелии.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, группа туристов, состоявшая из взрослых и детей, отдыхала на острове Путсаари. Во время прогулки семилетний ребёнок отстал от общей группы. Его потеряли из виду. Хватились ребёнка быстро и нашли буквально через несколько минут. Мальчик был в воде и уже не подавал признаков жизни.

Сотрудники МЧС напоминают, что детей не следует оставлять без присмотра даже на короткое время. Отвесные берега и обрывы представляют серьёзную опасность даже для взрослых, а маленький ребёнок, упавший с них в воду, становится совершенно беспомощным. Ответственность за безопасность детей лежит на сопровождающих их взрослых, напоминают специалисты МЧС.

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Начались задержания по делу о пожаре во Фрязино
СК сообщил о задержании 2 подозреваемых по делу о пожаре в подмосковном Фрязино
26 июня 2024, 09:18

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном городе Фрязино, задержали. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью. Официально известно о шестерых погибших.

В сообщении говорится, что в рамках расследования уголовного дела (часть 3 статьи 238 УК РФ) задержан заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представитель собственника здания.

Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Семья из Подмосковья 11 лет воспитывала чужого ребенка из-за ошибки роддома

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В гараже у жителя Подмосковья нашли 11 килограммов наркотиков
26 июня 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Dzurag

В Московской области правоохранители обнаружили в гараже 24-летнего мужчины 11 килограммов наркотических веществ. Гараж располагается в деревне Васьково в Чехове.
Житель Мытищ, в собственности которого находится гараж, задержан по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. При обследовании постройки полицейские обнаружили и изъяли 100 ёмкостей с различными жидкостями. В припаркованной рядом машине находились ещё 16 канистр с аналогичным содержимым.

Проведённая экспертиза показала, что в одной из канистр находилось производное вещество N-метилэфедрона массой более 11 килограммов. Содержимое остальных ёмкостей также будет исследовано.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанный помещён в следственный изолятор.

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#наркотики
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Семья из Подмосковья 11 лет воспитывала чужого ребенка из-за ошибки роддома
26 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Halfpoint

Татьяна Солдатова рассказала, как 11 лет воспитывала чужого ребенка. Началось все с подозрений ее мужа в измене. Об этом пишет «КП».
По данным издания, супруг женщины решил, что она ему изменяет. Он сдал ДНК-тест, чтобы узнать, от него ли все дети. Выяснилось, что одна из дочерей ему не родная.

На 28-й неделе у Татьяны преждевременно отошли воды. Рожать ее повезли в Павлово-Посадскую ЦРБ. Девочка родилась недоношенной, поэтому ее поместили в кувез.

«Детки все были очень похожи, лежали с закрытыми глазами. Единственное, что я запомнила, — пушок у моей дочки. Она родилась такая волосатенькая», — рассказала женщина.

Врачи решили, что девочку нужно перевести в отделение патологии новорожденных в больницу подмосковного Королева. По словам матери, у ребенка остановилось сердце. Женщина подержала дочку на руках, но поехать в Королев вместе с ней на скорой её не пустили. Ей пришлось добираться самостоятельно. В больнице Татьяну отвели в палату к ребенку.

«Сказали: «Вот ваша девочка». А я смотрю и вздыхаю: «Вы знаете, она какая-то другая». Врачи лишь отмахнулись: «Дети меняются»», — рассказала мать.

Только спустя время стало известно, что во всем виновата ошибка и подмена детей в роддоме при одной из больниц Подмосковья. Обе семьи подали на больницу исковое заявление в суд и добились компенсации.

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