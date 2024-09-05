Трое детей Алена Делона получили завещание отца

Фото: РИА Новости/Ваган Степанян
Завещание французского актёра Алена Делона, которого не стало в августе, передали его троим детям. Об этом пишет издание Figaro.
Отмечается, что документ, состоящий из четырёх страниц, направили заказным письмом из Швейцарии Антони, Алену-Фабьену и Анушке Делонам. В течение ближайших 30 дней они имеют право опротестовать завещание.
Ранее старший сын актёра Антони заявлял, что по завещанию 50% наследства, оценивающиеся в 150 миллионов евро, достанутся дочери Анушке. Сыновья актёра разделят между собой вторую половину и получат по 25% имущества.
Актёр, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа на 89-м году жизни. В 2019 году на Каннском фестивале ему вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за особый вклад в развитие кинематографа. Он снялся в более 100 фильмах, а наибольшую популярность получил благодаря ролям в картинах «Рокко и его братья» (1960) и «На ярком солнце» (1960).
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Ранее старший сын актёра Антони заявлял, что по завещанию 50% наследства, оценивающиеся в 150 миллионов евро, достанутся дочери Анушке. Сыновья актёра разделят между собой вторую половину и получат по 25% имущества.
Актёр, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа на 89-м году жизни. В 2019 году на Каннском фестивале ему вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за особый вклад в развитие кинематографа. Он снялся в более 100 фильмах, а наибольшую популярность получил благодаря ролям в картинах «Рокко и его братья» (1960) и «На ярком солнце» (1960).
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Анастасия Чинкова