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В ЖК «Мытищи-Сити» построят два жилых корпуса

08 апреля 2024, 09:52
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё два многоэтажных корпуса начнут возводить на территории жилого комплекса «Мытищи-Сити» в одноимённом городском корпусе, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«В состав ЖК «Мытищи-Сити» по плану застройщика — ООО СЗ «Ломоносов Девелопмент» — входит семнадцатиэтажный дом, состоящий из шести корпусов на 781 квартиру свободной планировки. На первых этажах жилых корпусов предусмотрены коммерческие помещения: там будут открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, предприятия бытовых услуг и прочее», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории жилого комплекса предусмотрено строительство детского сада на 220 воспитанников, физкультурно-оздоровительного комплекса и паркинга. Там также будет благоустроенная зона отдыха с детскими и спортивными площадками.

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#мытищи
#строительство
#минжилполитики мо
#дом
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В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске построят школу на 500 учеников
08 апреля 2024, 09:28

Фото: пресс-служба Минэилполитики МО

Школу, рассчитанную на 500 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Изумрудные холмы» в Красногорске, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Школа будет расположена между Волоколамским шоссе и бульваром Космонавтов. В четырёхэтажном здании общей площадью 11,8 тыс. квадратных метров предусмотрены общие классы, а также специализированные кабинеты для уроков химии, биологии и физики», — говорится в сообщении.
В школе также будет библиотечно-информационный центр с IT-зоной, читальным залом и демонстрационным пространством, два спортивных зала, актовый зал, а также медпункт и кабинеты психолога, логопеда-дефектолога и социального педагога.

Новая школа станет уже четвёртой, возведённой в ЖК «Изумрудные холмы».

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#строительство
#красногорск
#школа
#минжилполитики мо
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«В полумраке морщины не видны»: 69-летняя любвиобильная блогерша ответила хейтерам
Tyla: 69-летняя блогерша с активной личной жизнью ответила хейтерам
08 апреля 2024, 09:07

Фото: Istock/Prostock-Studio

Пожилая блогерша Тина, которая активно ходит на свидания, ответила на критику в свой адрес, пишет Tyla.
Женщина хочет до своего 70-летия найти мужчину мечты, поэтому активно ходит на свидания. Некоторые подписчики начали критиковать ее.

«Фу, два морщинистых старых тела бьются друг о друга», — написал один из пользователей.

В свою очередь Тина записала в ответ видео.

«Знаете, в романтической обстановке и полумраке морщины почти не видны», — сказала женщина.

По ее словам, во время свиданий она обращает внимание не на морщины, а на эмоциональный контакт.

При этом многие подписчики хвалят Тину.

«Ты очень красивая!», «Вперед, девочка! Найди мужчину своей мечты!», «Развлекайтесь как можно больше. Не обращайте внимания на хейтеров!» — пишут они.

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Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
«Известия»: в РФ могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
08 апреля 2024, 05:04

Фото: istock / Kiwis

Электронные платежки за ЖКУ будут распространены по всей территории России — граждане смогут отказаться от использования бумажных счетов. Законопроект подготовила группа депутатов «Единой России» от Краснодарского края.
Документ поддержала комиссия ГД по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ, сообщают «Известия».

Как указано в заключении комиссии, которое имеется в распоряжении информагентства, законопроект создан с целью создания условий для оплаты коммунальных услуг и капитального ремонта альтернативным способом — с помощью получения документов в электронной форме.

Помимо этого, реализация инициативы сможет сэкономить бюджетные средства регионов, отмечает издание.

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#законопроект
#жку
#комиссия
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Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с затоплением в Оренбуржье
08 апреля 2024, 03:19

Фото: сайт Кремля

Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом информирует ЦТАК.
Северокорейский лидер от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие главе РФ и в его лице правительству и россиянам, которые пострадали в связи с серьезным материальным ущербом от затопления.

«Наш народ всегда будет вместе с российским народом», — заявил глава КНДР.
В Орске Оренбургской области на реке Урал прорвало грунтовую дамбу вечером в пятницу, 5 апреля. Ранее на ней были обнаружены две протечки. Сообщается, что более 10 тысяч домов оказались затоплены.

Более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления.

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В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС
МАГАТЭ: угрозы ядерной безопасности после атаки на ЗАЭС нет
08 апреля 2024, 02:12

Фото: istock / vlastas

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что повреждение шестого энергоблока Запорожской АЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность.
В МАГАТЭ отметили, что оболочка главного реактора ЗАЭС была повреждена впервые с ноября 2022 года.

«Повреждение шестого энергоблока ЗАЭС не поставило под угрозу ядерную безопасность... Но данное ЧП является серьезным инцидентом, способным подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — заявили специалисты агентства.
Напомним, до этого пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА по куполу шестого энергоблока. Сообщалось, что критических повреждений нет.

Ранее сообщалось, что при украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России начнут отмечать День работника электронной промышленности

Землю накроет 198-километровая тень Луны во время солнечного затмения
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#специалисты
#аэс
#магатэ
#заэс
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В России начнут отмечать День работника электронной промышленности
07 апреля 2024, 16:16

Фото: istockphoto/anyaivanova

В России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Он будет отмечаться в первое воскресенье октября.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров страны Михаил Мишустин. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале правительства РФ. С инициативой закрепить в календаре дату нового профессионального праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

В кабинете министров отметили, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей отечественной экономики. Общее количество работников, занятых на государственных и частных предприятиях отрасли, составляет более трёхсот тысяч человек. Теперь в октябре они будут отмечать свой профессиональный праздник.

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Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
07 апреля 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские военные уничтожили склад ВСУ с переданными странами НАТО безэкипажными катерами, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«С помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен склад, содержащий безэкипажные катера, переданные Украине странами НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.
Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, Российские Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по живой силе и технике украинской армии в 107 районах.

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Землю накроет 198-километровая тень Луны во время солнечного затмения
Астроном Кошман: во время затмения Солнца Луна отбросит на Землю тень шириной 198 км
07 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/Pitris

Тень, которая образуется от Луны во время затмения 8 апреля, будет иметь ширину 198 километров. Об этом агентству ТАСС сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Луна закроет Солнце восьмого апреля. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск.

Максимальная фаза затмения составит 4 минуты 28 секунд. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Жители Москвы невооруженным взглядом смогут увидеть корону, образованную вокруг Луны, а также несколько ярких звезд поблизости.

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#луна
#затмение
#космос
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Глава МВД Колокольцев сообщил о росте преступности из-за мошенников с Украины
07 апреля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Количество преступлений в последнее время заметно возросло. Во многом это произошло из-за большого количества телефонных аферистов и мошенников в компьютерной сфере, действующих с территории Украины.
Об этом в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что все преступления в IT-сфере относятся к разделу тяжких и особо тяжких. Глава МВД также отметил, что в его ведомстве прекрасно осведомлены и имеют массу подтверждений тому, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине.

По словам министра, там действует сеть специально оборудованных колл-центров, оснащённых всеми технологическими новинками, которые специализируются на обмане российских граждан. Используя передовые наработки в сфере связи, компьютерные технологии и специальные психотехники, мошенники дистанционно завладевают деньгами россиян, заключил Владимир Колокольцев.

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