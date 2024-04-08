В ЖК «Мытищи-Сити» построят два жилых корпуса

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ещё два многоэтажных корпуса начнут возводить на территории жилого комплекса «Мытищи-Сити» в одноимённом городском корпусе, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В состав ЖК «Мытищи-Сити» по плану застройщика — ООО СЗ «Ломоносов Девелопмент» — входит семнадцатиэтажный дом, состоящий из шести корпусов на 781 квартиру свободной планировки. На первых этажах жилых корпусов предусмотрены коммерческие помещения: там будут открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, предприятия бытовых услуг и прочее», — говорится в сообщении.Кроме того, на территории жилого комплекса предусмотрено строительство детского сада на 220 воспитанников, физкультурно-оздоровительного комплекса и паркинга. Там также будет благоустроенная зона отдыха с детскими и спортивными площадками.
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Лев Каштанов