В США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции

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США выразили обеспокоенность в связи с принятием Советом представителей Ирака закона о борьбе с проституцией и гомосексуальностью, сообщается в заявлении Государственного департамента.
Закон запрещает гомосексуальные отношения и предусматривает крупные штрафы и тюремные сроки. Государственный департамент США заявил, что закон также предусматривает наказание для тех, кто пропагандирует гомосексуальность.
США также предупредили, что подобная дискриминация окажет негативное влияние на бизнес и экономический рост в Ираке и подорвет способность Багдада диверсифицировать свою экономику и привлекать иностранные инвестиции.
Ранее стало известно, что нижняя палата Национального собрания Таиланда одобрила законопроект о признании однополых браков.
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«Эта поправка угрожает тем, кто больше всего подвержен риску в иракском обществе», – подчеркнули в Госдепе, добавив, что эта мера может быть использована для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для препятствования деятельности организаций гражданского общества.
США также предупредили, что подобная дискриминация окажет негативное влияние на бизнес и экономический рост в Ираке и подорвет способность Багдада диверсифицировать свою экономику и привлекать иностранные инвестиции.
Ранее стало известно, что нижняя палата Национального собрания Таиланда одобрила законопроект о признании однополых браков.
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Александр Климов