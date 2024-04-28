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Американские чиновники усилили свое влияние на Украину, предоставив ей финансовую помощь на десятки миллиардов долларов, сообщает CNN, ссылаясь на данные источников.
По мнению экспертов, американской стороне пока не удавалось влиять на Киев.
Ранее стало известно Мнения американцев о том, должны ли США продолжать помогать Украине, разделились.
Согласно опросу, проведенному YouGov, 28 процентов американцев поддерживают увеличение помощи Украине, в то время как 29 процентов считают, что США должны ее сократить. Также 26 процентов американцев заявили, что помощь Вашингтона Киеву должна остаться на прежнем уровне.
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«Новое вливание помощи дает США много рычагов воздействия на Украину и Израиль. До сих пор Вашингтон по большей части отказывался использовать свое влияние, но он должен сделать это сейчас, иначе у мира в ближайшем будущем не будет шансов», – высказались они.
Ранее стало известно Мнения американцев о том, должны ли США продолжать помогать Украине, разделились.
Согласно опросу, проведенному YouGov, 28 процентов американцев поддерживают увеличение помощи Украине, в то время как 29 процентов считают, что США должны ее сократить. Также 26 процентов американцев заявили, что помощь Вашингтона Киеву должна остаться на прежнем уровне.
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Александр Климов