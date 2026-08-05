Троих подростков-путешественников нашли в Кузбассе после побега из дома
В Кузбассе сотрудники Росгвардии нашли троих подростков, которые без предупреждения взрослых отправились в самостоятельное путешествие и были объявлены в розыск.
Как сообщает VSE42.RU, юноши уехали из Новокузнецка, рассчитывая добраться до Новосибирска. Однако вместо этого они оказались в городе Юрга, где их начали искать правоохранители.
Ориентировка на подростков поступила патрульным вечером. Рано утром один из экипажей заметил троих молодых людей, сидевших на скамейке. Увидев сотрудников Росгвардии, подростки попытались скрыться в ближайшем подъезде.
Однако уйти им не удалось — правоохранители задержали ребят и установили, что именно их разыскивали родственники и полиция. После проверки подростков передали сотрудникам полиции, которые займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего. Информация о причинах, побудивших школьников отправиться в путешествие без ведома взрослых, уточняется.
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