Троих подростков-путешественников нашли в Кузбассе после побега из дома

05 августа 2026, 11:41

Школьники собирались добраться до Новосибирска, но оказались в Юрге

Фото: Istock / Imgorthand

В Кузбассе сотрудники Росгвардии нашли троих подростков, которые без предупреждения взрослых отправились в самостоятельное путешествие и были объявлены в розыск.