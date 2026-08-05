В Кургане годовалая девочка попала в реанимацию после избиения отцом
В Кургане следователи задержали отца, подозреваемого в избиении маленькой дочери. Об этом информирует региональное управление СК.
Установлено, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс побои девочке 2024 года рождения и причинил ей серьёзную черепно-мозговую травму.
Вернувшаяся домой мать незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у ребёнка тяжёлое состояние, сейчас девочка получает необходимое лечение.
Следователи возбудили уголовное дело и квалифицировали действия отца как покушение на убийство. Мужчину задержали, он уже дал признательные показания. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.
Ранее сообщалось об инциденте в Кузбассе. Там двое мужчин из-за ссоры похитили мальчика и многократно надругались над ним.
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