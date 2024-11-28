«Тромбоз и инфаркт»: Невролог рассказал, кому опасно посещать горячие источники

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Горячие источники — излюбленное развлечение россиян — особенно в зимнюю пору, когда на улице мороз. Недавно вышла новость о гибели россиянки в одном из таких источников. У женщины случился сердечный приступ прямо в воде.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что горячие источники, как правило, являются безопасными и комфортными.
Он рассказал, кому противопоказано посещение горячих источников.
Перед посещением горячих источников врач рекомендует посетить своего лечащего врача для избежания неприятных случаев.
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«Есть, к сожалению, редкие примеры того, как люди слишком усердно сидят в горячем бассейне, в сауне, в русской бане, в хамаме. Это не очень хорошо, поскольку повышает вероятность эпилептического приступа. Также повышение температуры тела может вызвать аритмию и привести к остановке сердца или массированному тромбозу и инфаркту тканей (в том числе инсульту)», — предупредил врач.
Он рассказал, кому противопоказано посещение горячих источников.
«Нежелательно посещать такие места людям с эпилепсией или с так называемой судорожной готовностью, потому что повышается температура и усиливается риск приступа. Также у людей, имеющих заболевания почек, кожа обладает огромной площадью и активно обменивается минералами с окружающей средой, то есть отдает и впитывает их. Как правило, такое воздействие благостное, если нет нарушения водно-солевого обмена. У тех, кто предрасположен к образованию камней в почках, есть риски, ведь камни тоже бывают разные: и щелочные, и кислотные. Нужно всегда понимать, к образованию каких камней склонен больной, и не будет ли повышенное усвоение минералов», — объяснил невролог.
Перед посещением горячих источников врач рекомендует посетить своего лечащего врача для избежания неприятных случаев.
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Анастасия Бондарева