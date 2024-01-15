В Подмосковье зафиксирован самый низкий уровень безработицы в стране

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Рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в Московской области, на сегодняшний день он составляет 0,22% — это меньше всего по России, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«На начало нынешнего года количество зарегистрированных безработных в Подмосковье составляет 9 тысяч человек. Это почти в два раза меньше в сравнении с аналогичным временем прошлого года», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В настоящее время на одного безработного в Московской области приходится девять вакансий. В регионе нужны водители, токари, электромонтёры и пр.
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