ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли под колёсами грузовиков с гумпомощью

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Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильские военные подчеркнули, что десятки людей были убиты и ранены либо в результате давки, либо после наезда на них грузовиков, привозивших в регион гуманитарные грузы.
Пресс-служба ЦАХАЛ в подтверждение своих слов опубликовала видеозапись с беспилотника. На ней видно, как огромное количество жителей анклава окружают грузовики с гумпомощью. Также отмечается, что они активно грабят эти машины.
Ранее сообщалось, что Египет отказался дать палестинцам убежище. Вместо этого было организовано строительство стены на границе с городом Рафах на юге сектора Газа.
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Пресс-служба ЦАХАЛ в подтверждение своих слов опубликовала видеозапись с беспилотника. На ней видно, как огромное количество жителей анклава окружают грузовики с гумпомощью. Также отмечается, что они активно грабят эти машины.
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Анастасия Чинкова