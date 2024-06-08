ЦАХАЛ внесли в черный список ООН

Фото: iStock/barbaraaaa
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внес Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в черный список нарушителей прав детей в условиях конфликта, сообщила пресс-служба постоянной миссии Израиля при ООН, передает ТАСС.
«Постоянный представитель Израиля при ООН получил официальное уведомление от генерального секретаря ООН о решении включить Израиль в список стран и вооруженных организаций, которые не приняли адекватных мер для улучшения защиты детей во время конфликта», – сообащается в заявлении.
Отмечается, что ЦАХАЛ был внесен в список как «сторона, совершающая нарушения в отношении детей».
Ранее сообщалось, что Израиль организовал секретную операцию для усиления своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддержать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС.
В частности, операцией руководило Министерство по делам диаспор, которое курирует отношения между Израилем и еврейскими общинами по всему миру.
Читайте также:
Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ к «мощным» действиям против «Хезболлы»
ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
WP: Нетаньяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Александр Климов