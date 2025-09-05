ЦБ перечислил правила, как избежать блокировки карты
Банк России выпустил рекомендации для граждан, чтобы избежать случайного вовлечения в мошеннические схемы и недоразумений с банками. Об этом пишет РИА Новости.
Регулятор призывает никогда не совершать денежные операции по просьбе незнакомцев и не возвращать деньги, которые пришли по ошибке, без консультации с банком.
Среди основных советов — не передавать свою банковскую карту и доступ к онлайн-банку, а также избегать переводов незнакомцам и указывать назначение платежа. Это поможет избежать подозрений со стороны финансовых учреждений. Банк также отметил, что пользователи пиратских сайтов, нелегальных казино и анонимных криптообменников рискуют попасть под блокировку счетов. В случае ограничения доступа к счету, банк обязан сообщить причины блокировки и инструкции по восстановлению обслуживания.
Если блокировка произошла по 115-ФЗ, необходимо уточнить причину и предоставить запрашиваемые документы. При блокировке по 161-ФЗ можно обжаловать решение, обратившись в банк или в Банк России через интернет-приемную.
