80-летним пенсионерам России добавят 10 200 рублей к пенсии с октября

05 сентября 2025, 02:05

Фото: iStock/LeventKonuk

С октября 2025 года россияне, достигшие 80-летнего возраста и получающие страховые пенсии по старости, будут получать на 10 200 рублей больше. Повышение произойдет автоматически без необходимости подачи заявлений.