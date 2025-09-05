80-летним пенсионерам России добавят 10 200 рублей к пенсии с октября
С октября 2025 года россияне, достигшие 80-летнего возраста и получающие страховые пенсии по старости, будут получать на 10 200 рублей больше. Повышение произойдет автоматически без необходимости подачи заявлений.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснил, что увеличение складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тысячи рублей и надбавки за уход в 1,3 тысячи рублей. Это означает, что если пенсионер в сентябре 2025 года получал 37 тысяч рублей, то в октябре размер выплаты превысит 47 тысяч рублей, что составляет увеличение на 27,6%.
Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости личного или дистанционного обращения в Социальный фонд России, поскольку у фонда имеются все необходимые данные. Данная мера является частью системной работы по улучшению качества жизни старшего поколения.
По данным Социального фонда России, наибольшее количество пенсионеров проживает в Москве (3,04 миллиона), Московской области (1,97 миллиона) и Краснодарском крае (1,6 миллиона). Во всех этих регионах женщины составляют примерно две трети от общего числа пенсионеров.
