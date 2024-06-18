Стало известно, кому банк вернет украденные мошенниками деньги

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявил, что банки обяжут возвращать похищенные суммы, но не во всех случаях, пишет «Прайм».
Изменения в закон «О национальной платежной системе» вступят с 25 июля. Они будут обязывать банки возвращать гражданам украденные мошенниками деньги.
Коснется это тех ситуаций, когда банк допускает перевод на счета из «черного списка» Центрального Банка РФ, не сообщает пользователю о подозрительной операции, а также не блокирует карту после заявления об ее утере. Помимо этого, банки обяжут закрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию.
По словам Валишвили, в случае перевода денег клиента банка на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет должен вернуть полную сумму перевода.
Ранее ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
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Коснется это тех ситуаций, когда банк допускает перевод на счета из «черного списка» Центрального Банка РФ, не сообщает пользователю о подозрительной операции, а также не блокирует карту после заявления об ее утере. Помимо этого, банки обяжут закрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию.
По словам Валишвили, в случае перевода денег клиента банка на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет должен вернуть полную сумму перевода.
Ранее ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
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Дарья Осипова