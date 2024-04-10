ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Центральный банк Российской Федерации намерен обсудить с депутатами Государственной думы разработку и внедрение дополнительных мер по борьбе с мошенничеством. Пока перелома в противодействии аферистам добиться не удаётся.
Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Представляя в Государственной думе годовой отчёт о деятельности регулятора за 2023 год, она сообщила, что для того, чтобы справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения.
По словам руководителя ЦБ, этот вопрос обсуждался на заседаниях думских комитетов и встречах с руководителями фракций. С депутатами была достигнута договорённость о более плотном взаимодействии в этой сфере и совместной проработке новых мер и подходов в борьбе с мошенничеством.
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«Пока не удалось добиться решительного перелома в этой борьбе, мы бьём по хвостам», — сказала Набиуллина.
По словам руководителя ЦБ, этот вопрос обсуждался на заседаниях думских комитетов и встречах с руководителями фракций. С депутатами была достигнута договорённость о более плотном взаимодействии в этой сфере и совместной проработке новых мер и подходов в борьбе с мошенничеством.
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Александр Бойцов