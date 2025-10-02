МВД предупредило о мошеннических предложениях в мессенджерах с обменом валют

02 октября 2025, 08:55

Фото: iStock/JuYochi

Управление МВД РФ предупреждает о новых схемах мошенничества в Telegram. Злоумышленники предлагают обмен валюты по выгодным курсам, но на самом деле это ловушка, пишет РИА Новости.