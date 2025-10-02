МВД предупредило о мошеннических предложениях в мессенджерах с обменом валют
Управление МВД РФ предупреждает о новых схемах мошенничества в Telegram. Злоумышленники предлагают обмен валюты по выгодным курсам, но на самом деле это ловушка, пишет РИА Новости.
Аферисты создают боты и чаты, обещая курс лучше, чем у банков и лицензированных обменных пунктов. Однако такие предложения не имеют никакой гарантии. Официальные учреждения несут ответственность за свои действия, в отличие от анонимных Telegram-каналов.
Пользователи должны быть осторожны. Не стоит доверять обмену через незнакомцев или чат. Лучше использовать проверенные методы и избегать рисков.
Ранее сообщалось, что российские мошенники разработали новую схему, чтобы обмануть людей и получить доступ к их учетным записям iCloud.
