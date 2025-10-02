Достижения.рф

МВД предупредило о мошеннических предложениях в мессенджерах с обменом валют

Фото: iStock/JuYochi

Управление МВД РФ предупреждает о новых схемах мошенничества в Telegram. Злоумышленники предлагают обмен валюты по выгодным курсам, но на самом деле это ловушка, пишет РИА Новости.



Аферисты создают боты и чаты, обещая курс лучше, чем у банков и лицензированных обменных пунктов. Однако такие предложения не имеют никакой гарантии. Официальные учреждения несут ответственность за свои действия, в отличие от анонимных Telegram-каналов.

Пользователи должны быть осторожны. Не стоит доверять обмену через незнакомцев или чат. Лучше использовать проверенные методы и избегать рисков.

Ранее сообщалось, что российские мошенники разработали новую схему, чтобы обмануть людей и получить доступ к их учетным записям iCloud.

Дарья Осипова

