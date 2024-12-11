В ГД внесли законопроект, позволяющий обращаться к президенту за увольнением главы ЦБ

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Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, допускающий обращение к президенту РФ с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов. Документ разместили в базе данных нижней палаты парламента.
С 2013 года Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России. Под ее руководством ЦБ в конце октября поднял ключевую ставку до 21 процента, а концу года, как предполагают эксперты, она поднимется до 22-24 процентов.
Парламентская оппозиция считает, что нынешняя денежно-кредитная политика (ДКП) пагубно влияет на российскую экономику, они настаивают на резком снижении ставки. Депутаты отмечали что высокая стоимость заемных денег для бизнеса не позволяет тому нарастить выпуск товаров, что и способствует высокой инфляции.
Возмущение подход главы ЦБ вызывает не только у «Справедливой России». Накануне коммунисты на встрече с Набиуллиной употребляли для описания политики органа такие слова, как «предательство» и «вредительство», но с того момента в ЦБ много раз отмечали, что не пойдут на поводу у критиков.
В законопроекте депутаты хотели бы оценивать обеспечение темпов роста ВВП, реальной заработной платы, настоящих располагаемых денежных доходов и по снижению безработицы.
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Парламентская оппозиция считает, что нынешняя денежно-кредитная политика (ДКП) пагубно влияет на российскую экономику, они настаивают на резком снижении ставки. Депутаты отмечали что высокая стоимость заемных денег для бизнеса не позволяет тому нарастить выпуск товаров, что и способствует высокой инфляции.
Возмущение подход главы ЦБ вызывает не только у «Справедливой России». Накануне коммунисты на встрече с Набиуллиной употребляли для описания политики органа такие слова, как «предательство» и «вредительство», но с того момента в ЦБ много раз отмечали, что не пойдут на поводу у критиков.
В законопроекте депутаты хотели бы оценивать обеспечение темпов роста ВВП, реальной заработной платы, настоящих располагаемых денежных доходов и по снижению безработицы.
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Ольга Енгалычева