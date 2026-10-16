Врач призвала не игнорировать жажду, которая не проходит после воды
Терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова заявила, что постоянное желание пить иногда сигнализирует о серьезных нарушениях в организме. Среди возможных причин — сахарный и несахарный диабет, болезни почек, гормональные сбои и анемия.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что кратковременная жажда часто возникает после соленой еды, тренировки, алкоголя, жары или значительной потери жидкости. После восстановления водного баланса самочувствие обычно нормализуется. Если человек несколько дней ощущает сухость во рту, просыпается ночью ради воды и не чувствует облегчения после питья, ему стоит обратиться за медицинской помощью.
В первую очередь специалист рекомендовала проверить уровень глюкозы. При сахарном диабете избыток сахара выводится с мочой и забирает жидкость из организма. На этом фоне усиливается питьевой режим и учащаются походы в туалет, включая ночные.
Тревожными признаками Вишнякова назвала слабость, усиление аппетита, потерю веса без видимой причины, ухудшение зрения, зуд и медленное заживление повреждений кожи. При диабете второго типа такие симптомы способны развиваться незаметно в течение долгого времени.
Терапевт призвала отличать жажду от пересыхания слизистой. Сухость во рту провоцируют заложенность носа, дыхание ртом, курение, тревожность и недостаточная влажность воздуха. Подобный эффект иногда вызывают диуретики, антигистаминные препараты и часть лекарств от тревоги или депрессии. Самостоятельно прекращать прием назначенных средств не следует — этот вопрос нужно обсудить с лечащим врачом.
Поводом для обследования служит и изменение мочеиспускания. Важно оценить, приходится ли вставать ночью, увеличилась ли частота посещения туалета и выделяется ли много мочи за один раз.
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