Врач призвала не игнорировать жажду, которая не проходит после воды

16 октября 2026, 08:23

Врач Вишнякова: постоянная жажда может указывать на диабет

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Терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова заявила, что постоянное желание пить иногда сигнализирует о серьезных нарушениях в организме. Среди возможных причин — сахарный и несахарный диабет, болезни почек, гормональные сбои и анемия.