Цена на IPhone 16 Pro упала на 40% в РФ

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В сентябре 2024 года компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 16 Pro. Сразу после релиза смартфон стоил почти 200 тысяч рублей, сейчас цена упала на 40% в России, проинформировал Hi-Tech Mail.
На старте продаж смартфон стоил 170 тысяч рублей, но уже через месяц, в октябре, его можно было купить за 130 тысяч рублей. В дни распродаж 11.11 в интернет-магазинах возможно приобрести iPhone 16 Pro по ещё более низкой цене.
На данный момент флагман можно купить за 105–115 тысяч рублей — цены на новый смартфон от Apple упали более чем на 50 тысяч рублей или же около 43 процентов.
Портал отмечает, что наиболее выгодный вариант приобретения IPhone — заказ из-за рубежа. На маркетплейсах смартфон продается за 105 тысяч рублей. Не стоит забывать о пошлине, которая составляет примерно 14 тысяч рублей. Даже с этой доплатой приобретение останется выгодным.
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На данный момент флагман можно купить за 105–115 тысяч рублей — цены на новый смартфон от Apple упали более чем на 50 тысяч рублей или же около 43 процентов.
Портал отмечает, что наиболее выгодный вариант приобретения IPhone — заказ из-за рубежа. На маркетплейсах смартфон продается за 105 тысяч рублей. Не стоит забывать о пошлине, которая составляет примерно 14 тысяч рублей. Даже с этой доплатой приобретение останется выгодным.
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Ольга Енгалычева