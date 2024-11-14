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Цена на IPhone 16 Pro упала на 40% в РФ

Фото: istockphoto/ yalcinsonat1

Фото: istockphoto/ yalcinsonat1

В сентябре 2024 года компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 16 Pro. Сразу после релиза смартфон стоил почти 200 тысяч рублей, сейчас цена упала на 40% в России, проинформировал Hi-Tech Mail.
На старте продаж смартфон стоил 170 тысяч рублей, но уже через месяц, в октябре, его можно было купить за 130 тысяч рублей. В дни распродаж 11.11 в интернет-магазинах возможно приобрести iPhone 16 Pro по ещё более низкой цене.

На данный момент флагман можно купить за 105–115 тысяч рублей — цены на новый смартфон от Apple упали более чем на 50 тысяч рублей или же около 43 процентов.



Портал отмечает, что наиболее выгодный вариант приобретения IPhone — заказ из-за рубежа. На маркетплейсах смартфон продается за 105 тысяч рублей. Не стоит забывать о пошлине, которая составляет примерно 14 тысяч рублей. Даже с этой доплатой приобретение останется выгодным.

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В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах
14 ноября 2024, 21:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальщики за октябрь отремонтировали по заявкам жителей двери более чем 1 тыс. подъездов. Работы проводились под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Входные двери многоквартирных домов должны иметь автоматические механизмы закрывания и ограничители, чтобы не допускать посторонних и обеспечивать безопасность жильцов. Важно использовать и уплотнители для снижения теплопотерь и шума. Двери в подъезд – это общее имущество собственников помещений в МКД. Содержать их в надлежащем состоянии обязаны управляющие компании», – отметили в ведомстве.
Если двери в подъезд не закрываются или не прилегают плотно, об этом нужно сообщить в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#московская область
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#управляющая компания
#ук
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Психолог Яушева предупредила о рисках для здоровья от многозадачности
14 ноября 2024, 21:36

Фото: iStock/Inside Creative House

Психолог Дарья Яушева заявила, что многозадачность представляет собой опасность для здоровья и способна вызвать истощение организма и агрессию.
«Высокоинтенсивная умственная нагрузка истощает организм, особенно в условиях многозадачности. Истощаются ресурсы мозга, связанные с самоконтролем и управлением эмоциями. Когда человек постоянно переключается между задачами или длительное время занят решением сложных вопросов, его умственные батареи буквально разряжаются», — объяснила в беседе с NEWS.ru Яушева.

При этом она отметила, что в современных условиях для некоторых профессий и жизненных ситуаций многозадачность является неизбежностью. В таких случаях специалист рекомендовала находить подходящие методы компенсации, чтобы восстанавливать энергию.

Ранее Дарья Яушева заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.

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#психолог
#компенсации
#работа
#здоровье
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Ещё 24 новых самосвала выйдут на уборку снега в Подмосковье
14 ноября 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В 11 муниципалитетов Подмосковья в преддверии зимнего сезона переданы ключи ещё от 24 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Технику получили городские округа Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский и Раменский. Новые спецмашины позволят решать на местах коммунальные задачи, в том числе вывоз снега после уборки дорог и общественных пространств», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что всего министерство накануне зимы закупили в этом году 72 единицы самосвала. Все они уже переданы в городские округа.

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#автомобили
#техника
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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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Жители Подмосковья могут поддержать Мастерскую управления «Сенеж» в проекте «Место силы России»
Жители Подмосковья могут поддержать «Сенеж» в проекте «Место силы России»
14 ноября 2024, 20:40

Фото: сайт mestasil.ru/

Завершается голосование за лучшее «Место силы России», в котором могут принять участие все желающие. Финалистами конкурса стали Великий Новгород, Выборг, Калининград, Мастерская управления «Сенеж» и Этнографический парк-музей «Этномир», сообщили организаторы проекта.
«Мастерская управления «Сенеж» – это место встречи умных и творческих людей, площадка для образовательных и молодёжных проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Туда съезжаются молодые управленцы, руководители и предприниматели», – говорится на сайте проекта.
Проголосовать за «Сенеж» в конкурсе можно по ссылке.

Проект «Места силы России» реализует МОО «Молодёжная палата» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование» при поддержке грантового конкурса Минпросвещения. Инициатива направлена на сохранение культурного и духовного наследия страны, формирование чувства патриотизма, укрепление межнационального единства, а также развитие внутреннего туризма.

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#подмосковье
#московская область
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Автоюрист Радько заявил о риске ареста авто Блиновской у нового покупателя
14 ноября 2024, 19:57

Фото: iStock/NiseriN

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что новые покупатели люксовых автомобилей обанкротившейся блогерши Елены Блиновской рискуют лишиться своих покупок через суд.
«Конфисковать автомобиль у нового владельца могут, если была совершена сделка с неравноценным встречным исполнением, то есть машину продали дешевле, чем она стоит в среднем по рынку. Например, на 20-50%. Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы», — проинформировал в беседе с Газета.ру Радько.

Он добавил, что такая сделка по купле-продаже машин может быть оспорена, если будет доказан факт её проведения с взаимозависимым лицом для вывода имущества из-под банкротства.

До этого координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов утверждал, что столичные автовладельцы не заметят повышения транспортного налога.

«Если посмотреть на объём увеличения налога, который и организации, и физлица должны будут заплатить в 2026 году, то оно в среднем составит менее 10%. Это не влияет абсолютно ни на что. Всё останется по-прежнему. И то, что среди автовладельцев эта новость вообще не вызвала никаких эмоций, — это говорящая история», — комментировал в беседе с Общественной Службы Новостей Шкуматов.

Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер высказывал мнение о том, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, её представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями.

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#опасность
#рф
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Песков отказался комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов
14 ноября 2024, 19:42

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов, предполагающий изъятие их средств в госбюджет по решению суда.
«Он только поступает. Потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции», — приводит Газета.ру слова Пескова.

А депутат Евгений Федоров заявил, что данный законопроект является полностью справедливым и оправданным.

«У нас официально иноагентов всего 800 человек. Понятно, что Нарышкин говорит о том, что в России работает и подготовлено по программам американцев более 80 тыс. человек. То есть те люди, которые проходили подготовку по специальным государственным программам департамента, должны быть опубликованы, они должны декларировать это, а уже Минюст решит, иностранные они агенты или в силу закона таковыми не являются», — добавил в беседе с Общественной Службы Новостей Федоров.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России.

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#минюст
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Движение по участку ЦКАД в обход Малых Вязём планируют открыть до конца года
14 ноября 2024, 19:38

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и представители ГК «Автодор» проверили ход строительства нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Строительная готовность проекта, который реализуется по поручению президента, уже превышает 80%, сообщил Иванов. Открыть движение планируется до конца года.
«Это долгожданный транспортный объект для Одинцовского округа. Он станет частью ЦКАД и существенно разгрузит участок между Можайским и Минским шоссе. Здесь ежедневно проезжают порядка 60 тыс. водителей. А летом, когда активизируются дачники, трафик достигает 100 тыс. машин в сутки. Сейчас транспортный поток утыкается сразу в несколько «бутылочных горлышек» – на железнодорожном переезде и светофорах. С запуском скоростного участка эти проблемы будут решены», – подчеркнул Иванов.
Проект предусматривает возведение пяти искусственных сооружений, в том числе путепровод через Ямскую улицу протяжённостью 112 м, путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления, мост через реку Вязёмка и тоннель в составе транспортной развязки с пятым пусковым комплексом ЦКАД.

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#автодороги
#строительство
#цкад
#подмосковье
#московская область
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Озвучена самая частая причина пропажи детей в России
Опрос: Самая частая причина пропажи детей в России – самовольный уход из дома
14 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/Divaneth-Dias

Опрос компании «Где мои дети» показал, что наиболее частой причиной пропажи детей становится самовольный уход последних из дома.
«Зачастую основной причиной пропажи ребенка становится самовольный уход из дома — так ответил 51% участвовавших в поисковых операциях. 34% рассказали, что ребёнок задержался с друзьями, но не предупредил об этом родителей и перестал выходить на связь. Иногда спасти пропавшего ребёнка может даже обычный прохожий: главное быть внимательным и чутко относиться к тому, что происходит вокруг», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова.

До этого сообщалось о Всероссийском проекте «Мечты сбываются», который реализуется с 2003 года с момента основания благотворительного фонда «Бумажная птица». Отмечается, что его информационным партнёром стал «Петербургский дневник».

«Все мы, когда были детьми, мечтали. А исполненная мечта для детей, которые борются с тяжёлыми заболеваниями, особенно важна. Иногда за процедурами и больничными койками очень сложно вспомнить о своей мечте. Проект существует для того, чтобы помочь детям исполнить их желания и придать им энергии и сил, чтобы бороться дальше», – прокомментировала директор по развитию социальных проектов фонда Евгения Боровкова.

Ранее сообщалось, что в Клину Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, получат за 2024 год 18 квартир.

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#дети
#ребёнок
#льготы
#проект
#дома
#уход
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Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, меняющих пол детям
14 ноября 2024, 18:59

Фото: riamediabank.ru/Анатолий Медведь

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, которые проводят операции по смене пола у детей.
Об этом он написал в своей социальной сети X, принадлежащей, кстати, ему же. Один из пользователей сети подверг резкой критике врачей, которые проводят такие операции. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что за последние пять лет в США по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации». Пользователь предложил отправлять этих медиков в тюрьму, причём пожизненно.

«Да, согласен», — написал Илон Маск под постом.

Ранее миллиардер заявил о переезде штаб-квартир компаний SpaceX и Х из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

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#илон маск
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