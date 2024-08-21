Цена на школьные канцтовары снизилась за год

Фото: iStock/artisteer
Стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год. Об этом сообщили в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Так, минимальная цена комплекта необходимых школьных товаров в 2024 году составляет 6 254 рубля для мальчика и 5 949 рублей для девочки.
До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что до конца этого года в ТиНАО планируется завершить реконструкцию учебных корпусов двух школ.
Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.
Читайте также:
Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников
Названа цена портфеля российского школьника в этом году
В Химках в этом году установят 15 детских площадок
«Торговые сети продолжают инвестировать в доступные цены на товары к школе, а также развивают собственные торговые марки. С 2022 года сетевая розница сохраняет стабильный уровень цен на канцелярские принадлежности благодаря промо-активности, работе с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран, активному расширению линейки», — объяснил ситуацию в беседе с «Известиями» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что до конца этого года в ТиНАО планируется завершить реконструкцию учебных корпусов двух школ.
«До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы №1391 в деревне Яковлевского района Бекасово и школы №2075 посёлка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы», – приводит АГН «Москва» слова Ефимова.
Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.
Читайте также:
Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников
Названа цена портфеля российского школьника в этом году
В Химках в этом году установят 15 детских площадок
Мелисса Тимофеева