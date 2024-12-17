В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье после реконструкции открыли участок Пироговского шоссе. Старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня в 6 утра мы открыли реконструированное Пироговское шоссе. Запустили дорогу в четыре полосы, которая имеет большое значение для наших жителей», – рассказал глава региона.Рабочее движение запущено по участку шоссе (2,1 км) от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Его расширили с двух до четырёх полос. Это существенно улучшит дорожную ситуацию, обеспечит транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас порядка 40 тыс. человек в пиковое время теряют в пробках в 7-9 баллов по 1,5-2 часа. Теперь время в дороге сократится до 20-30 минут, а в обычные часы не превысит 10 минут.
В 2025 году для удобства и безопасности жителей вдоль «Пироговки» создадут пешеходное зоны и велодорожки, установят новые остановки, обустроят наземные пешеходные переходы со светофорами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде «Виноградово – Болтино – Тарасовка». Это первая региональная дорога, построенная в Московской области в рамках концессии. Четырёхполосная скоростная трасса протяжённостью более 16 км связывает загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским.
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Лора Луганская