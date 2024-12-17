В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе

Салаты на Новый год

Рецепт «Оливье» на новый год

яйца — 3 шт.;

картофель — 6 шт.;

морковь — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы маринованные — 1-2 шт.;

зеленый горошек консервированный — 1 стакан;

куриное филе — 300 г;

майонез — 150 г;

соль и черный перец — по вкусу.

Овощи заверните в фольгу. Куриное филе посолите, поперчите, слегка смажьте подсолнечным маслом и также заверните в фольгу. Запекайте при 180 °C 30 минут. Достаньте курицу. Овощи можно оставить еще на 10-15 минут, если они сыроваты. Яйца отварите, опустите в холодную воду. Очистите от кожуры картофель и морковь, снимите скорлупу с яиц. Все ингредиенты нарежьте кубиками размером с зелёный горошек. Добавьте соль, специи, майонез и перемешайте.

Фото: istock / DronG



Рецепт «Мимоза» на Новый год

картофель — 3 ш.т;

яйцо куриное — 2-3 шт.;

консервированная рыбная (лосось, горбуша, сайра, тунец) — 240 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

майонез — 2 ст.л.;

соль и перец — по вкусу.

Слейте масло из консервов, выложите рыбную мякоть на тарелку, разомните вилкой. Яйца отварите, очистите от скорлупы. Поделите белки и желтки, натрите их на мелкой терке. Картофель и морковь можно отварить или запечь, как указано выше. Готовые овощи очистите, натрите на терке. Мелко нарежьте небольшую луковицу. Если лук «злой», можно ошпарить его кипятком на 5 минут. Порядок слоев снизу вверх — картофель, рыба, лук, морковь, яичные белки, желтки. Все слои промажьте тонким слоем майонеза. Картофель и морковь можно слегка посолить — но не переусердствуйте, ведь майонез и консервы дадут достаточно вкуса.

Фото: istock / Elena Esich



Рецепт «Крабового» салата на Новый год

крабовые палочки — 300 г;

кукуруза консервированная — 300 г;

пекинская капуста — 200 г;

яйца (крупные) — 4 шт.;

майонез 4 — стол.л.;

лук — 1 шт;

соль, специи, зелень — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелким кубиком. Нарежьте маленькую луковицу, слегка обжарьте до прозрачности, лишнее масло слейте. Кукурузу откиньте на сито и обсушите. Капусту нарежьте мелкой соломкой. При желании можно добавить измельченную зелень укропа или петрушки. Добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Фото: istock / lisaaMC

Топ-3 необычных салатов на Новый год

Рецепт салата с курицей и грибами на Новый год

куриное филе — 350 г;

шампиньоны — 200 г;

огурцы — 2 шт.;

укроп — 20 г;

майонез или жирная сметана — 2 стол.л.;

растительное масло — 2 стол.л.

Куриное филе отварите в подсоленной воде. Шампиньоны промойте, высушите и нарежьте тонкими слайсами. Обжарьте грибы в течение 7-10 минут, регулярно помешивая. Нарежьте огурец на соломку. Куриное филе разорвите на волокна — так ингредиенты будут похожей формы, и салат будет выглядеть презентабельней. Укроп помойте, обсушите и мелко порубите. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Фото: istock / Gala Didebashvili

Рецепт грузинского салата на Новый год

фасоль консервированная красная — 1 банка;

орехи грецкие очищенные — горсть;

лук (в идеале красный) — 1 шт.;

гранат — 1-2 шт.;

кинза — 1 пучок;

чеснок — 1 долька;

оливковое масло — 3 ст. ложки;

бальзамический уксус — 1 ст.л.;

хмели-сунели — 0,5 ч.л.;

соль, перец — по вкусу.

Замочите кинзу в холодной воде на 20 минут, затем тщательно промойте. Мелко нарежьте, часть отложите для украшения. Разрежьте гранат, извлеките зерна. Одну горсть также уберите в сторону. Грецкий орех слегка обжарьте, измельчите в крупную крошку. Луковицу помойте, почистите, мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве масла. Измельчите один зубчик чеснока. Слейте жидкость с фасоли, поместите бобы в миску. Смешайте с остальными ингредиентами. Для соуса смешайте оливковое мало, бальзамический уксус, хмели-сунели, соль и перец. Заправьте салат, тщательно перемешайте. Сверху украсьте гранатом и кинзой.

Салат «Французская любовница» на Новый год

куриное филе — 150 г;

орехи грецкие — 50 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

сыр твёрдый — 70 г;

апельсин — 1 шт.;

изюм — 50 г;

сахар - 1 ч.л.

уксус 9% - 1 ст.л.

майонез — по вкусу;

перец чёрный — по вкусу.

Отдельно отварите мясо и морковь на протяжении 30-40 минут. Залейте кипятком изюм, чтоб он стал мягче, затем промойте и высушите. Лук необходимо замариновать — сначала залейте кипятком на 5 минут, затем промойте холодной водой. После добавьте сахар, уксус и оставьте лук на 20 минут. Апельсин очистите от кожуры и прожилок. Каждую дольку нарежьте на 3-4 кусочка, в зависимости от размера апельсина. Филе нарежьте кубиком и положите на дно креманок, курицу посолите, поперчите и смажьте тонким слоем майонеза. Сверху выложите маринованный лук, затем изюм и морковь. Снова промажьте майонезом. Натрите сыр на мелкой терке, посыпьте сверху. Обмажьте каплей майонеза, чтобы орехи могли «приклеится». Сверху орехов выложите кусочки апельсина.

Фото: istock / Olena Beisiuk

Оливье и крабовый — уже привычные атрибуты новогоднего стола. Но если классика приелась и хочется чего-то нового? Редакциясобрала 6 лучших рецептов салатов, которые придутся по вкусу как консерваторам, так и новаторам.Предлагаем приготовить оливье с курицей, воспользовавшись небольшой хитростью.Нам понадобится:Чтобы салат получился особенно вкусным, рекомендуем запечь часть ингредиентов.Когда места на праздничном стало катастрофически не хватает — можно подать салат порционно. Сквозь прозрачные стенки стакана или пиалы красиво просматриваются разноцветные слои.Для приготовления потребуется:Порядок приготовления «Мимозы»:Готовый салат оставьте пропитывать на пару часов.Попробуйте приготовить крабовый салат с пекинской капустой. Зелень — кладезь полезных микроэлементов. Капуста добавит изюминку в блюдо и сделает его «легче». Еще один секрет — слегка обжаренный лук.Нам понадобится:В идеале для салата использовать только зеленую часть капусты — так он получится более воздушным.Порядок приготовления:Блюдо можно сразу подавать к столу.Вкусный, сытный, но крайне непопулярный салат с курицей, грибами и свежим огурцом станет отличным выбором на праздничный стол.Ингредиенты:Порядок приготовления:В качестве альтернативы майонезу можно использовать сметану — так салат будет менее калорийным.Простой, вкусный и «нарядный» салат. Подойдет даже вегетарианцам.Для приготовления потребуется:Пошаговое приготовления:Вкусный салат с интересным составом. В нём, на удивление, гармонично сочетаются курица, изюм, орехи и апельсин.Как приготовить «французскую любовницу»:Можно подавать его сразу, салат получается сочный и вкусный. Приятного аппетита!



