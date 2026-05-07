Подмосковным ветеранам рассказали, как вызвать бесплатное такси

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Зарегистрированные в Подмосковье ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться такси на территории Москвы и области. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Оформить вызов помогут сотрудники контакт-центра МФЦ Подмосковья.

«Для этого нужно позвонить с мобильного телефона на номер 122 с территории Московской области, набрать добавочный номер 5 и дождаться оператора. Ему нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество и год рождения ветерана, а также указать маршрут. Вызов можно оформить ежедневно с понедельника по субботу с 8 до 20 часов», – пояснили в ведомстве.