Подмосковным ветеранам рассказали, как вызвать бесплатное такси
Зарегистрированные в Подмосковье ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться такси на территории Москвы и области. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Оформить вызов помогут сотрудники контакт-центра МФЦ Подмосковья.
«Для этого нужно позвонить с мобильного телефона на номер 122 с территории Московской области, набрать добавочный номер 5 и дождаться оператора. Ему нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество и год рождения ветерана, а также указать маршрут. Вызов можно оформить ежедневно с понедельника по субботу с 8 до 20 часов», – пояснили в ведомстве.Там подчеркнули, что 9 Мая, в День Победы, сотрудники контакт‑центра тоже будут на связи, чтобы помочь ветеранам с вызовом такси.