850 предприятий Подмосковья использовали нулевую ставку сельхозналога
Более 850 предприятий Московской области c 2021 года воспользовались нулевой ставкой сельхозналога. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы по итогам работы регионального парламента VII созыва.
Депутаты продлили действие нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога.
«Единый сельскохозяйственный налог – специальный налоговый режим, который могут использовать такие сельхозпроизводители, как компании и индивидуальные предприниматели. С 2019 года в Московской области была установлена нулевая ставка ЕСХН на три года. Затем её продлили ещё на пять лет. Сейчас проводится мониторинг применения этой льготы. Рассматривается вопрос о продлении нулевой ставки», – отметил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.Как рассказали в пресс-службе, в 2021 году ЕСХН применяли 740 юрлиц и ИП, а по итогам прошлого года – 854.