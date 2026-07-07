Российские клубы могут вернуться в международный футбол
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изучить возможность возвращения российских команд к участию в турнирах под своей эгидой. Это связано с рекомендациями МОК о снятии санкций с российских спортсменов, написал в соцсети X журналист Роб Харрис.
Во вторник МОК объявил о восстановлении членства Олимпийского комитета России и выступил с рекомендацией отменить ограничения в отношении атлетов из РФ. Как сообщает телеканал Sky News, в ФИФА подтвердили, что ознакомлены с решением МОК. В организации планируют провести анализ ситуации и определить дальнейшие действия. При этом будут учитывать позицию всех заинтересованных сторон.
Напомним, российские футбольные клубы и национальная сборная не допускаются к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Это произошло из-за событий на Украине.
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