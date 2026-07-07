Российские клубы могут вернуться в международный футбол

07 июля 2026, 23:45

ФИФА рассмотрит возвращение России в международный футбол

Фото: istockphoto/Michael Derrer Fuchs

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изучить возможность возвращения российских команд к участию в турнирах под своей эгидой. Это связано с рекомендациями МОК о снятии санкций с российских спортсменов, написал в соцсети X журналист Роб Харрис.