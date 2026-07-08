Два человека погибли в аварии с грузовиками в Ростовской области
На трассе Шахты — Раздорская в Ростовской области случилось ДТП с участием двух большегрузов и легкового авто. В результате аварии погибли два человека, пострадали три ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Согласно полученной информации, на месте происшествия скончались пассажиры автомобиля Kia Sid — мужчины 1998 и 1973 годов рождения. Травмы получили водитель этой же машины и трое несовершеннолетних, находившихся в салоне. Всех пострадавших доставили в медучреждение.
По версии правоохранителей, водитель Kia Sid не справился с управлением, съехал на обочину, после чего машину выбросило на встречную полосу. Там иномарка столкнулась сначала с «Камазом», а затем с грузовиком Sitrak. Сейчас правоохранители продолжают выяснять обстоятельства аварии.
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