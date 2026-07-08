Два человека погибли в аварии с грузовиками в Ростовской области

08 июля 2026, 00:55

Фото: istockphoto/conejota

На трассе Шахты — Раздорская в Ростовской области случилось ДТП с участием двух большегрузов и легкового авто. В результате аварии погибли два человека, пострадали три ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.