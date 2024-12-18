Цены на красную икру в РФ начали снижаться и продолжат падать после Нового года

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Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что цены на красную икру в России начали снижаться с середины ноября и могут упасть еще на 10% после новогодних праздников. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт отметил, что на рынке сейчас наблюдается избыток продукции и снижение спроса, что в свою очередь приводит к падению цен.
Он также сообщил, что в прошлом году Россия произвела более 25 тысяч тонн икры, из которых 9 тысяч тонн были экспортированы, а 16 тысяч тонн остались на внутреннем рынке. Однако, по его словам, даже при высоких ценах — от 6 до 8 тысяч рублей за килограмм — спрос не был достаточным для полного потребления этой продукции.
В этом году цены на икру достигали 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало ажиотаж среди покупателей. Спрос рождает предложение, и в итоге ее цену перегрели к середине ноября, добавил Панин. В настоящее время в специализированных магазинах цены колеблются от 9,5 до 11,5 тысяч рублей в зависимости от вида икры.
После Нового года ожидается переход на солено-мороженую икру, которая имеет более низкие вкусовые характеристики и цену. Панин заключил, что снижение «тяги» к покупке икры приведет к дальнейшему снижению цен в постновогодний период.
К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Икры в рынке много, спрос «подсел» на такой высокой цене, дефицита не будет», — подчеркнул Панин.
Он также сообщил, что в прошлом году Россия произвела более 25 тысяч тонн икры, из которых 9 тысяч тонн были экспортированы, а 16 тысяч тонн остались на внутреннем рынке. Однако, по его словам, даже при высоких ценах — от 6 до 8 тысяч рублей за килограмм — спрос не был достаточным для полного потребления этой продукции.
В этом году цены на икру достигали 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало ажиотаж среди покупателей. Спрос рождает предложение, и в итоге ее цену перегрели к середине ноября, добавил Панин. В настоящее время в специализированных магазинах цены колеблются от 9,5 до 11,5 тысяч рублей в зависимости от вида икры.
После Нового года ожидается переход на солено-мороженую икру, которая имеет более низкие вкусовые характеристики и цену. Панин заключил, что снижение «тяги» к покупке икры приведет к дальнейшему снижению цен в постновогодний период.
К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова