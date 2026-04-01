Цены на курортах резко упали в апреле
В апреле российские туристы могут сэкономить на отдыхе в горах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Эксперты отметили самое значительное снижение стоимости жилья в сочинском регионе. Там завершается горнолыжный сезон. На курорте «Роза Хутор» цены упали на 42%. Теперь номер здесь обойдётся в среднем в 6,8 тысячи рублей за сутки. В Красной Поляне экономия достигает 41%, а в Эсто-Садке — 38%.
Другие горные курорты также снижают стоимость размещения. В Архызе сутки проживания стоят 8,3 тысячи рублей. На сахалинском курорте «Горный воздух» цена составляет 6 тысяч рублей. В кузбасском Шерегеше жильё подешевело на 13%, до 13,3 тысячи рублей. На Домбае в Карачаево-Черкесии номер предлагают за 7,7 тысячи рублей.
В список популярных направлений также вошли Туапсе, Мурманск и Саранск. Стоимость отеля в этих городах начинается от 4,3 тысячи рублей. Сервис OneTwoTrip сообщил и о зарубежных вариантах. В турецких Сиде, Кемере, Белеке и Мармарисе цены варьируются от 9,2 до 28 тысяч рублей. Отдых в Таиланде и Вьетнаме тоже стал доступнее. Например, жильё в тайской Кате подешевело на 20%, а во вьетнамском Дананге стоит от 4,7 тысячи рублей.
