Выяснилось, что шутки в день 1 апреля могут стоить россиянам работы

Доцент Кутарова: Россиян могут уволить за оскорбительные и неуместные шутки 1 апреля

Работодатель имеет право уволить сотрудника за шутки 1 апреля, если они нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Марию Кутарову.





По её словам, если «шутка» мешает деятельности коллег, идет против правил внутреннего распорядка компании или кажется грубой, то работодатель может применить замечание или выговор. Однако в отдельных случаях есть вероятность более серьёзных последствий вплоть до увольнения — обычно оно грозит за грубое нарушение обязанностей.



