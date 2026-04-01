Выяснилось, что шутки в день 1 апреля могут стоить россиянам работы

Доцент Кутарова: Россиян могут уволить за оскорбительные и неуместные шутки 1 апреля
Работодатель имеет право уволить сотрудника за шутки 1 апреля, если они нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Марию Кутарову.
По её словам, если «шутка» мешает деятельности коллег, идет против правил внутреннего распорядка компании или кажется грубой, то работодатель может применить замечание или выговор. Однако в отдельных случаях есть вероятность более серьёзных последствий вплоть до увольнения — обычно оно грозит за грубое нарушение обязанностей.
К рискованным «розыгрышам» эксперт отнесла фальшивые сообщения от имени руководства, срыв рабочих процессов, публикации с насмешками над другими сотрудниками или работодателем, а также высказывания, которые можно квалифицировать как оскорбление или дискредитацию.
1 апреля не является особым днём с точки зрения трудового права — действуют обычные нормы Трудового кодекса. Штрафы как мера взыскания не предусмотрены, удержания из зарплаты возможны только в строго установленных случаях. Шутить можно, но без перехода на личности и без ущерба для работы.