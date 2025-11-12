В Госдуме рассказали о реальных перспективах роста зарплат в РФ

12 ноября 2025, 21:19

Депутат Бессараб: средние зарплаты в РФ в 2026 году составят около 107 тыс. руб.

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Средняя зарплата в России в 2026 году составит порядка 107 тысяч рублей. Об этом заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По её словам, решение о повышении зарплат работникам бюджетной сферы и росте МРОТ уже принято в большинстве субъектов России.





«Более точный прогноз дает Минэкономразвития, так как он основан на статистике из регионов. В большинстве субъектов уже приняты решения о повышении зарплат бюджетникам — с 1 октября или 1 декабря, а минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей», — отметила Бессараб в беседе с Pravda.Ru.

«При этом нижняя граница зарплатного предложения с началом осени также демонстрирует уверенный рост. Традиционно с сентября зарплатный минимум для дворников ежемесячно увеличивается в среднем на 5–10 тыс. рублей в зависимости от конкретного региона», — уточнила Игнатова.