В Госдуме рассказали о реальных перспективах роста зарплат в РФ
Депутат Бессараб: средние зарплаты в РФ в 2026 году составят около 107 тыс. руб.
Средняя зарплата в России в 2026 году составит порядка 107 тысяч рублей. Об этом заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, решение о повышении зарплат работникам бюджетной сферы и росте МРОТ уже принято в большинстве субъектов России.
«Более точный прогноз дает Минэкономразвития, так как он основан на статистике из регионов. В большинстве субъектов уже приняты решения о повышении зарплат бюджетникам — с 1 октября или 1 декабря, а минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей», — отметила Бессараб в беседе с Pravda.Ru.
По её подсчетам, средняя зарплата в России в 2026 году будет на уровне 107 тысяч рублей. Эта цифра учитывает высокие заработки в северных и других экономически развитых регионах. Фактический же уровень доходов будет зависеть от конкретной территории проживания.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового ресурса hh.ru пишет, что за два осенних месяца средняя зарплата дворников в России увеличилась на 32%, а за год — на 38%, и составила порядка 42,3 тысяч рублей.
Отмечается, что такой рост обусловлен подготовкой городов к зиме.
По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, зарплаты дворников в некоторых регионах увеличились на 2,5-6 тысяч рублей.
«При этом нижняя граница зарплатного предложения с началом осени также демонстрирует уверенный рост. Традиционно с сентября зарплатный минимум для дворников ежемесячно увеличивается в среднем на 5–10 тыс. рублей в зависимости от конкретного региона», — уточнила Игнатова.
По ее словам, в Москве в октябре минимальный заработок дворников составлял 44,8 тысяч рублей, а в начале ноября вырос до 47,6 тысяч рублей.