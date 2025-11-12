Адвокат раскрыла способы безопасно переводить деньги между своими счетами

12 ноября 2025, 20:15

Адвокат Соколова: переводы между счетами мелких сумм подозрительны для банка

Фото: iStock/marchmeena29

Множество мелких переводов самому себе может вызвать у банка подозрение. Об этом предупредила адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова.





Ранее сообщалось, что крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) отнесут к признакам возможных мошеннических операций.





«Для регулярного перевода зарплаты или иных поступлений рекомендую оформить в мобильном приложении банка постоянное поручение на автоматический перевод всей суммы или нужной части на основной счет. Это наиболее безопасный способ, который не вызовет подозрений у финансовой организации», — отметила Соколова в беседе с «Известиями».

«Банк России четко обозначил это условие. Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции. Перевод своего вклада из одного банка в другой не подпадает под ситуацию, описанную представителем Банка России», — подчеркнул депутат.