В Новосибирске озвучили самые популярные даты для свадьбы в ноябре 2026 года
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области сообщило о самых популярных датах для регистрации брака в ноябре 2026 года. По данным ведомства, больше всего пар выбрали 11 ноября — на этот день подано 142 заявления.
Как передает издание Om1 Новосибирск, наибольшее количество заявлений на государственную регистрацию заключения брака подано на 11.11.2026 (среда) — 142, на 26.11.2026 (четверг) — 124, на 20.11.2026 (пятница) — 113.
Отмечается, что в другую «красивую» дату, 26 октября 2026 года, в регионе зарегистрировали 24 брака. Эта дата пришлась на понедельник.
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