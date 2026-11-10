В Новосибирске озвучили самые популярные даты для свадьбы в ноябре 2026 года

10 ноября 2026, 15:11

ЗАГС: 11 ноября стало популярной датой для проведения свадьбы в Новосибирске

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области сообщило о самых популярных датах для регистрации брака в ноябре 2026 года. По данным ведомства, больше всего пар выбрали 11 ноября — на этот день подано 142 заявления.