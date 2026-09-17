Цены на топливо достигли исторического максимума

17 сентября 2026, 13:36

Дизель в Германии подорожал до рекордных €2,453 за литр

Фото: iStock/photosvit

Средняя стоимость литра дизельного топлива в Германии 16 сентября поднялась до €2,453. Новый максимум превысил апрельский рекорд на 0,6 цента, следует из статистики автомобильной ассоциации ADAC. Об этом сообщает DPA.