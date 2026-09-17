Цены на топливо достигли исторического максимума
Средняя стоимость литра дизельного топлива в Германии 16 сентября поднялась до €2,453. Новый максимум превысил апрельский рекорд на 0,6 цента, следует из статистики автомобильной ассоциации ADAC. Об этом сообщает DPA.
Бензин в стране тоже обновил ценовой максимум: литр в среднем обходится водителям в €2,314. Рост стоимости горючего усилил требования к властям подготовить меры поддержки автомобилистов.
По оценке агентства, дизель с начала войны в Иране подорожал примерно на €0,71 за литр, бензин — на €0,54. Водитель, проезжающий около 800 километров ежемесячно на бензиновом автомобиле, тратит на топливо примерно на €34 больше. Владельцам дизельных машин с пробегом около 1400 километров в месяц приходится доплачивать порядка €69.
На дизельном топливе работают многие виды транспорта и техники. Его используют дизельные легковые автомобили, внедорожники, пикапы, грузовики, автобусы, тракторы, комбайны, экскаваторы, бульдозеры и погрузчики. Дизельные двигатели также устанавливают на тепловозы, речные и морские суда, дизель-генераторы и промышленное оборудование. Дизельное топливо предназначено только для двигателей соответствующего типа: заливать его в бензиновый автомобиль нельзя, поскольку это может привести к поломке топливной системы и двигателя.
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