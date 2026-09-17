США назвали количество транспортированной через Ормузский пролив нефти в условиях конфликта с Ираном

17 сентября 2026, 00:53

CENTCOM: США с мая помогли вывести более 900 млн баррелей нефти из Ормуза

Фото: iStock/Alexey Bakharev

С начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти свыше 900 миллионов баррелей сырой нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс телеканалу Al Jazeera.