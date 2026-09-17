США назвали количество транспортированной через Ормузский пролив нефти в условиях конфликта с Ираном
С начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти свыше 900 миллионов баррелей сырой нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс телеканалу Al Jazeera.
В своём заявлении он вновь подчеркнул позицию Вашингтона о том, что Иран не контролирует Ормузский пролив. Кроме того, министр энергетики США Крис Райт в среду отметил, что транзит нефти через пролив достиг рекордных показателей. По его словам, за одни сутки через него прошло 18 миллионов баррелей.
США и Израиль начали атаковать Иран 28 февраля, после чего движение коммерческих судов через Ормузский пролив было практически парализовано. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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