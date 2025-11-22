Германия не сможет отказаться от закупок российского газа до 2028 года
ФРГ продолжит импортировать сжиженный природный газ РФ через государственную компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Стране придется делать это еще как минимум несколько лет, заявил в интервью медиагруппе Funke руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
Он объяснил, что немецкое государство не может ограничить эти поставки «без европейского санкционного режима». Компания SEFE вынуждена оплачивать российский СПГ согласно контрактным обязательствам, независимо от фактического получения газа.
«Если бы SEFE расторгла эти контракты, она всё равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», — отметил Мюллер.
США пытаются всеми силами запретить своим союзникам закупку нефти и газа из РФ
По его словам, действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут «самое позднее» в начале 2028 года.
Ранее сообщалось, что США стремятся вытеснить российский газ с рынка ЕС «до последней молекулы». Американские чиновники посещали европейские страны, продвигая свои энергоносители.
