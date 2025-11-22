Германия не сможет отказаться от закупок российского газа до 2028 года

22 ноября 2025, 23:53

Мюллер: ФРГ не прекратит импорт природного газа из России раньше начала 2028 года

Фото: iStock/Denis Shevchuk

ФРГ продолжит импортировать сжиженный природный газ РФ через государственную компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Стране придется делать это еще как минимум несколько лет, заявил в интервью медиагруппе Funke руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.





Он объяснил, что немецкое государство не может ограничить эти поставки «без европейского санкционного режима». Компания SEFE вынуждена оплачивать российский СПГ согласно контрактным обязательствам, независимо от фактического получения газа.





«Если бы SEFE расторгла эти контракты, она всё равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», — отметил Мюллер.