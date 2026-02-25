Германия потребовала от Китая вмешаться в конфликт на Украине

25 февраля 2026, 18:54

Мерц попросил Китай повлиять на завершения конфликта на Украине

Фото: iStock/designer491

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай использовать свое влияние для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил во время официального визита в Пекин.