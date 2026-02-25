Германия потребовала от Китая вмешаться в конфликт на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай использовать свое влияние для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил во время официального визита в Пекин.
По словам главы правительства ФРГ, голос Китая имеет большой вес в мире и сопровождается ответственностью. Фридрих Мерц подчеркнул, что Пекин способен повлиять на ситуацию, поскольку его сигналы серьезно воспринимаются в Москве. Канцлер также отметил приверженность Китая идее мира и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в дипломатических усилиях.
В ходе поездки Мерц провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Делегацию Германии сопровождают представители около 30 крупных компаний. По итогам встреч стороны подписали пять межправительственных соглашений, в том числе в сфере экономики.
