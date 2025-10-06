Охват национальной платформы Max вырос до 14 миллионов пользователей в день
Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, что вдвое больше показателя за август. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope.
В последние два дня сентября ежедневная аудитория мессенджера Max достигла примерно 16,8 миллионов человек, что составляет 13,7% населения России. По итогам месяца общая аудитория платформы выросла до 41,8 миллиона человек — это на 30% больше по сравнению с августом.
Согласно Mediascope, охват платформы сейчас составляет около 34% населения страны. Ранее в октябре пресс-служба Max сообщала, что число зарегистрированных пользователей уже превысило 40 миллионов.
