Охват национальной платформы Max вырос до 14 миллионов пользователей в день

06 октября 2025, 14:32

Фото: iStock/scyther5

Среднесуточный охват национальной платформы Max по итогам сентября составил в среднем 14 миллионов человек, что вдвое больше показателя за август. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope.