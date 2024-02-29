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Эксперты ответили, что будет с продуктами в России после отказа от общемировых цен

В Союзе потребителей поддержали идею отвязать цены на товары от общемировых
29 февраля 2024, 13:34
Фото: IStock/monticelllo

Фото: IStock/monticelllo

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров.
По мнению авторов законопроекта, цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян. Однако председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ отметил, что нововведение не касается потребительских товаров напрямую. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Принятие этого законопроекта не ограничит ФАС в возможности использовать информацию о ценах на рынках мировых государств для оценки, относятся ли заявляемые производителями цены на биржевые товары к монопольно высоким или наоборот монопольно низким. Этот законопроект предлагает лишь снять обязанность с ФАС учитывать мировые цены при этой процедуре, но не лишает его такого права», — объяснил эксперт.

По мнению собеседника, законопроект отражает реальность, так как экономика России отделилась от мировой. В связи с этим, ориентироваться на цены других государств нецелесообразно.
«Если мы посмотрим на цены на продовольствие, то они намного ниже, чем в европейских странах. Ориентация на мировые цены в отношении сырья потребителям точно ничего не дала бы, только дала бы возможность производителям завышать цены», — подчеркнул он.
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#продовольствие
#товары
#фас
#цены
#законопроект
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Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной
28 февраля 2024, 22:18

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост.
«Дальнейший рост ставок приведёт к большему смещению спроса с центральных локаций в крупных городах на окраины. Скорее всего, весной следует ожидать фиксации ставок аренды на нынешних уровнях и прекращение их роста», — пояснила в беседе с Газета.ру Павлинова.

При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#недвижимость
#рост
#аренда
#квартиры
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Россиянам рассказали, как проверить мёд на подлинность
Нутрициолог Кузина рекомендовала использовать йод
28 февраля 2024, 17:54

Фото: istockphoto.com/nitrub

Нутрициолог Катерина Кузина заявила, что с помощью йода можно проверить мёд на подлинность.
«Чтобы проверить мёд на подлинность, ходите на рынок с йодом. Если на капельку мёда капнуть йод, и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мёд можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену. А ещё у настоящего мёда насыщенный аромат и небольшая горчинка на вкус», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.

Также специалист рекомендовала покупать продукт только у проверенных производителей.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявляла, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

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#подделка
#диетолог
#продукты
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Стилист Левина: В этом году в тренде рельефный бразильский блонд
28 февраля 2024, 13:50

Фото: istockphoto.com/Velishchuk

Парикмахер, стилист Лилия Левина заявила, что в 2024 году в моде останутся такие типы окрашивания, как рельефный бразильский блонд, светлая акцентная прядь у лица и окрашивание в тёплых оттенках.
«Мы возвращаемся к теплым тонам. Это солнечный блонд, карамельные оттенки, всевозможные коньячные с примесью оранжевого цвета. Очень модные будут рыжие тона. Также в тренде королевский фиолетовый», — добавила в беседе с «Москвой 24» Левина.

А астролог Светлана Мишина раскрыла, когда лучше стричься согласно Лунному календарю. Как передаёт utro.media со ссылкой на «Пятый канал», любителям коротких причёсок следует планировать поход в парикмахерскую на период с 1 по 9 и с 26 по 31 марта.

Ранее стилист Анна Скороходова заявляла, что основным трендом этого года являются очки-авиаторы.

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#астролог
#стилист
#мода
#волосы
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В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, заявили в ФАС
28 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/Hleb Usovich

В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он подчеркнул, что добиться стабилизации цен на яйца удалось путём практики заключения соглашений. В российские регионы были направлены рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц. В результате в стране наметилась тенденция к снижению цен на эту продукцию.

Напомним, что за прошлый год куриные цены подорожали более чем в полтора раза. В этом году наблюдается снижение цен. Так, с начала 2024 года по 5 февраля стоимость яиц в среднем снизилась на 2,58%.

По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 38 056 миллиардов куриных яиц, что на 1,8% больше показателей 2022 года.

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#яйца
#фас
#цены
#продовольствие
#россия
#продукты
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Общественник Зотов объяснил рост цен на такси в России
27 февраля 2024, 21:43

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов объяснил рост цен на такси в России нехваткой кадров в отрасли.
Такая нехватка кадров, по его словам, вызвана несколькими факторами, среди которых подорожание автомобилей, рост стоимости полиса ОСАГО и т. д.

«Дефицит водителей компании не решат за один день, и не решат в одиночку. Поэтому то, что ФАС ругает — это хорошо. Но нужен государственный механизм защиты и меры поддержки в части кадров, меры поддержки в части снижения стоимости автомобиля и так далее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Он выразил уверенность в том, что рано или поздно цены на такси стабилизируются благодаря рыночным механизмам самостоятельно.

Ранее сообщалось, что В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России.

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#такси
#осаго
#фас
#цены
#услуги
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Россиянам рассказали о распространяющемся методе мошенников
Эксперт по кибербезопасности Царёв: Россиян обманывают под видом строителей
27 февраля 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/Pla2na

Глава компании из сферы информационной безопасности Евгений Царев сообщил, что мошенники активно стали использовать метод обмана граждан с помощью создания строительных фирм-однодневок.
Так, злоумышленники создают «компанию» по оказанию строительных услуг. Далее клиенту направляют на почту договор сделки и просят внести предоплату по СПБ.

«Когда подходит срок поставки, товар не поступает, услуга не оказывается, а исполнитель не выходит на связь. При попытке выяснить, куда были отправлены деньги, вскрывается, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит неизвестному физлицу. Договор, присланный по почте или в мессенджере – подделка и законной силы не имеет», – добавил в беседе с Газета.ру Царев.

По его словам, за последние несколько месяцев счёт жертв такого типа аферы пошёл на тысячи.

Кроме того, мошенники активно пользуются звонками и могут подменять голос, но технологии прогрессируют, и сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга становится все проще. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в разговоре с «Радио 1» также рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.

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#деньги
#мошенники
#договор
#сделки
#строительство
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Туманов рекомендовал в марте посеять на рассаду баклажаны и перцы
27 февраля 2024, 13:45

Фото: istockphoto.com/Natalia Kuzina

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что в марте можно посеять на рассаду такие культуры, как баклажаны, перцы, а также томаты.
«Рано сеют культуры с длительным периодом выращивания в стадии рассады. Это томаты, а также баклажаны и перец», — поделился в беседе с «Москвой 24» Туманов.

При этом он отметил, что на лунный календарь можно не ориентироваться, поскольку никакой роли для урожая в конечном счёте это не играет.

Ранее россиянам рассказали, как без особых усилий почистить кухонную вытяжку. Как пишет utro.media, для этой процедуры понадобиться лишь хозяйственное мыло, а также ёмкость, куда поместиться решётка, а также горячая вода.

А флорист Георгий Сухаржевский советовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.

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В России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony
«Ъ»: Магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием
27 февраля 2024, 09:41

Фото: istock / BalkansCat

В России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», указанные компании сообщили о закрытии своих точек продаж из-за сложностей с поставками. По данным издания, в начале февраля 2024 года магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити».

Ранее сообщалось, что Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas.

До этого стало известно, что с 6 февраля ввоз кормов с итальянского предприятия Hill's в Россию приостановили. Причиной этого решения стала поставка продукции низкого качества, как сообщили на сайте Россельхознадзора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Автостат»: гибриды и электрокары подорожают в России на миллионы рублей
27 февраля 2024, 02:36

Фото: iStock/ Ralf Hahn

Изменение правил сертификации электромобилей и гибридов, не разрешенных к параллельному импорту, приведет к их удорожанию, считает директор департамента продаж AGR Automotive Group / ООО «АГР» Грацин Беленова. Ее мнение передает агентство «Автостат».
Повышение стоимости будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, прогнозирует глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

На сегодняшний день россияне приобретают электрокары как правило в качестве второго транспортного средства в семье, поэтому их доля на российском рынке составляет около 1,5%, добавил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

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