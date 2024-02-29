Эксперты ответили, что будет с продуктами в России после отказа от общемировых цен

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров.
По мнению авторов законопроекта, цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян. Однако председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ отметил, что нововведение не касается потребительских товаров напрямую. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По мнению собеседника, законопроект отражает реальность, так как экономика России отделилась от мировой. В связи с этим, ориентироваться на цены других государств нецелесообразно.
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«Принятие этого законопроекта не ограничит ФАС в возможности использовать информацию о ценах на рынках мировых государств для оценки, относятся ли заявляемые производителями цены на биржевые товары к монопольно высоким или наоборот монопольно низким. Этот законопроект предлагает лишь снять обязанность с ФАС учитывать мировые цены при этой процедуре, но не лишает его такого права», — объяснил эксперт.
«Если мы посмотрим на цены на продовольствие, то они намного ниже, чем в европейских странах. Ориентация на мировые цены в отношении сырья потребителям точно ничего не дала бы, только дала бы возможность производителям завышать цены», — подчеркнул он.Читайте также:
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