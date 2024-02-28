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В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, заявили в ФАС

28 февраля 2024, 10:38
Фото: iStock/Hleb Usovich

Фото: iStock/Hleb Usovich

В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он подчеркнул, что добиться стабилизации цен на яйца удалось путём практики заключения соглашений. В российские регионы были направлены рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц. В результате в стране наметилась тенденция к снижению цен на эту продукцию.

Напомним, что за прошлый год куриные цены подорожали более чем в полтора раза. В этом году наблюдается снижение цен. Так, с начала 2024 года по 5 февраля стоимость яиц в среднем снизилась на 2,58%.


По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 38 056 миллиардов куриных яиц, что на 1,8% больше показателей 2022 года.

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#яйца
#фас
#цены
#продовольствие
#россия
#продукты
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Общественник Зотов объяснил рост цен на такси в России
27 февраля 2024, 21:43

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов объяснил рост цен на такси в России нехваткой кадров в отрасли.
Такая нехватка кадров, по его словам, вызвана несколькими факторами, среди которых подорожание автомобилей, рост стоимости полиса ОСАГО и т. д.

«Дефицит водителей компании не решат за один день, и не решат в одиночку. Поэтому то, что ФАС ругает — это хорошо. Но нужен государственный механизм защиты и меры поддержки в части кадров, меры поддержки в части снижения стоимости автомобиля и так далее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Он выразил уверенность в том, что рано или поздно цены на такси стабилизируются благодаря рыночным механизмам самостоятельно.

Ранее сообщалось, что В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России.

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#такси
#осаго
#фас
#цены
#услуги
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Россиянам рассказали о распространяющемся методе мошенников
Эксперт по кибербезопасности Царёв: Россиян обманывают под видом строителей
27 февраля 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/Pla2na

Глава компании из сферы информационной безопасности Евгений Царев сообщил, что мошенники активно стали использовать метод обмана граждан с помощью создания строительных фирм-однодневок.
Так, злоумышленники создают «компанию» по оказанию строительных услуг. Далее клиенту направляют на почту договор сделки и просят внести предоплату по СПБ.

«Когда подходит срок поставки, товар не поступает, услуга не оказывается, а исполнитель не выходит на связь. При попытке выяснить, куда были отправлены деньги, вскрывается, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит неизвестному физлицу. Договор, присланный по почте или в мессенджере – подделка и законной силы не имеет», – добавил в беседе с Газета.ру Царев.

По его словам, за последние несколько месяцев счёт жертв такого типа аферы пошёл на тысячи.

Кроме того, мошенники активно пользуются звонками и могут подменять голос, но технологии прогрессируют, и сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга становится все проще. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в разговоре с «Радио 1» также рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.

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#деньги
#мошенники
#договор
#сделки
#строительство
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Туманов рекомендовал в марте посеять на рассаду баклажаны и перцы
27 февраля 2024, 13:45

Фото: istockphoto.com/Natalia Kuzina

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что в марте можно посеять на рассаду такие культуры, как баклажаны, перцы, а также томаты.
«Рано сеют культуры с длительным периодом выращивания в стадии рассады. Это томаты, а также баклажаны и перец», — поделился в беседе с «Москвой 24» Туманов.

При этом он отметил, что на лунный календарь можно не ориентироваться, поскольку никакой роли для урожая в конечном счёте это не играет.

Ранее россиянам рассказали, как без особых усилий почистить кухонную вытяжку. Как пишет utro.media, для этой процедуры понадобиться лишь хозяйственное мыло, а также ёмкость, куда поместиться решётка, а также горячая вода.

А флорист Георгий Сухаржевский советовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.

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#горячая правила
#рекомендации
#садовод
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В России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony
«Ъ»: Магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием
27 февраля 2024, 09:41

Фото: istock / BalkansCat

В России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», указанные компании сообщили о закрытии своих точек продаж из-за сложностей с поставками. По данным издания, в начале февраля 2024 года магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити».

Ранее сообщалось, что Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas.

До этого стало известно, что с 6 февраля ввоз кормов с итальянского предприятия Hill's в Россию приостановили. Причиной этого решения стала поставка продукции низкого качества, как сообщили на сайте Россельхознадзора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Автостат»: гибриды и электрокары подорожают в России на миллионы рублей

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#интернет
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#рф
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«Автостат»: гибриды и электрокары подорожают в России на миллионы рублей
27 февраля 2024, 02:36

Фото: iStock/ Ralf Hahn

Изменение правил сертификации электромобилей и гибридов, не разрешенных к параллельному импорту, приведет к их удорожанию, считает директор департамента продаж AGR Automotive Group / ООО «АГР» Грацин Беленова. Ее мнение передает агентство «Автостат».
Повышение стоимости будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, прогнозирует глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

На сегодняшний день россияне приобретают электрокары как правило в качестве второго транспортного средства в семье, поэтому их доля на российском рынке составляет около 1,5%, добавил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

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#автомобили
#электрокары
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#электромобили
#импорт
#цена
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Эксперт по рыболовству Савельев назвал самую качественную рыбу
Эксперт по рыболовству Савельев: Качественная рыба — замороженная в море
26 февраля 2024, 22:55

Фото: istockphoto.com/zssp

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что дикая рыба, а также та, что заморожена в море, наиболее качественна, чем аквакультурная.
При этом, по словам специалиста, стоит дикая рыба в разы дороже.

«Аквакультурная рыба – это то, что категорически нельзя есть, максимум один раз в месяц. Во всём мире качеством рыбы номер один является рыба, замороженная в море. Никаких рыбоперерабатывающих предприятий на берегу быть не должно. Рыбу, замороженную на судне больше не дефростируют до того момента, пока её не купят в магазине», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

Он добавил, что для реализации этого должна быть организована цепочка прослеживаемости продукта – от названия рыбы и точных координат вылова до его времени. Савельев сообщил, что у нас такой системы работы пока нет.
Ранее руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявлял, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.

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#рыба
#бизнес
#море
#продукты
#спрос
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Общественник Бражко объяснил низкий спрос россиян на рыбу
26 февраля 2024, 22:37

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Oleshko

Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявил, что низкий потребительский спрос на рыбу россиян связан с доходами населения.
«Потребительский спрос на рыбу такой низкий у нас по причине сложной ситуации с доходами населения. Низкие доходы населения вынуждают искать самый дешевый белок, поэтому куриная отрасль развивается и у курицы сегодня конкуренции нет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бражко.

Кроме этого, влияет на эту ситуацию и то, считает эксперт, что выросла популярность на продукты высокой готовности, в то время как рыба требует достаточно долгого процесса приготовления.

Ранее председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Красноярском крае, автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» Игорь Болбат заявлял об опасности фальсификация молочной продукции пальмовым маслом.

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#рыба
#продукты
#спрос
#доходы
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Россиянам объявили лучший срок для покупки квартиры
Риелтор Сырцов рекомендовал делать покупку в новостройке до 1 июля
26 февраля 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/Aguus

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов рекомендовал покупать квартир в новостройках во время действия льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2024 года.
«Если человек живёт в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше», — отметил в беседе с Газета.ру Сырцов.

А вот что касается вторичной недвижимости, то здесь можно подождать более подходящей цены и более сговорчивых продавцов, считает специалист.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#жильё
#ипотека
#недвижимость
#цены
#риэлтор
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Технолог Беляева заявила о пользе тёмного шоколада при снижении веса
26 февраля 2024, 12:40

Фото: istockphoto.com/Anastassia LAURENT

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева заявила, что тёмный шоколад способен помогать в снижении веса.
Она пояснила, что такой продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют обмен веществ и сжигают жиры.

«Главное — выбирать правильный продукт и употреблять его в разумных количествах. Предпочтение стоит отдать тёмному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты», — прокомментировала в беседе с RT эксперт.

Ранее россиянам объяснили, почему в настоящее время найти вкусный хлеб на прилавках магазина намного сложнее чем раньше. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Дзен-канал «Финансовый гений», причинами такого положения вещей являются переход монополии на производство муки к частникам, низкая конкуренция, влияющая на качество, более дешёвые добавки и т. д.

А до этого председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.

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#эксперт
#качество
#производство
#продукты
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