В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, заявили в ФАС

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В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он подчеркнул, что добиться стабилизации цен на яйца удалось путём практики заключения соглашений. В российские регионы были направлены рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц. В результате в стране наметилась тенденция к снижению цен на эту продукцию.
Напомним, что за прошлый год куриные цены подорожали более чем в полтора раза. В этом году наблюдается снижение цен. Так, с начала 2024 года по 5 февраля стоимость яиц в среднем снизилась на 2,58%.
По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 38 056 миллиардов куриных яиц, что на 1,8% больше показателей 2022 года.
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Напомним, что за прошлый год куриные цены подорожали более чем в полтора раза. В этом году наблюдается снижение цен. Так, с начала 2024 года по 5 февраля стоимость яиц в среднем снизилась на 2,58%.
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Анастасия Чинкова