Прощание с рэпером Гуфом обойдётся фанатам в полмиллиарда рублей
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры и начал прощальный тур по России и странам ближнего зарубежья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Три концерта Долматова в Москве в конце ноября — начале декабря принесут ему около 450 миллионов рублей. Все билеты уже продали, кроме ВИП-лож. Цена за такую ложу составляет 800 тысяч рублей для 12 человек, с включёнными алкоголем и закусками.
При этом у артиста накопились неоплаченные дорожные штрафы. Его водитель на автомобиле Chevrolet Tahoe получил штрафы на 12 тысяч рублей за превышение скорости и стоянку в неположенном месте. У Долматова осталось две недели, чтобы погасить долг до передачи дела судебным приставам.
Ранее рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики.
