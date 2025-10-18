Прощание с рэпером Гуфом обойдётся фанатам в полмиллиарда рублей

18 октября 2025, 10:28

Гуф заработает около 450 млн рублей на прощальных концертах в Москве

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры и начал прощальный тур по России и странам ближнего зарубежья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.