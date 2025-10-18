Достижения.рф

Прощание с рэпером Гуфом обойдётся фанатам в полмиллиарда рублей

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры и начал прощальный тур по России и странам ближнего зарубежья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Три концерта Долматова в Москве в конце ноября — начале декабря принесут ему около 450 миллионов рублей. Все билеты уже продали, кроме ВИП-лож. Цена за такую ложу составляет 800 тысяч рублей для 12 человек, с включёнными алкоголем и закусками.

При этом у артиста накопились неоплаченные дорожные штрафы. Его водитель на автомобиле Chevrolet Tahoe получил штрафы на 12 тысяч рублей за превышение скорости и стоянку в неположенном месте. У Долматова осталось две недели, чтобы погасить долг до передачи дела судебным приставам.

Ранее рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики.

Ольга Щелокова

