По делу о покушении на жену российского бизнесмена задержали ее мужа и свекра

18 октября 2025, 13:34

Baza: в покушении на жену казанского бизнесмена подозревают ее супруга и свекра

Фото: iStock/BrianAJackson

В Казани задержали предполагаемых заказчиков покушения на 34-летнюю Ирину Шевыреву. Об этом пишет Telegram-канал Baza.