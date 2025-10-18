По делу о покушении на жену российского бизнесмена задержали ее мужа и свекра
В Казани задержали предполагаемых заказчиков покушения на 34-летнюю Ирину Шевыреву. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ими оказались муж пострадавшей Иван Шевырев и его отец Станислав Шевырев. Оба являются крупными бизнесменами-строителями в Татарстане. В ближайшее время злоумышленникам изберут меру пресечения.
Уточняется, что до задержания Иван выражал обеспокоенность состоянием супруги.
Напомним, инцидент произошел 14 октября на парковке у гимназии на улице Восстания. Ирина провожала ребенка в школу, когда на нее напал мужчина с ножом.
Ранее сообщалось, что в Казани суд арестовал одного из подозреваемых в покушении на жену бизнесмена. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: