Центр Кемерова перекроют в связи с празднованием Дня Победы

07 мая 2026, 12:28

В Кемерове 8 и 9 мая изменят организацию движения у Московской площади в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в администрации областного центра Кузбасса.





По данным VSE42.RU, с 20:00 8 мая до окончания салюта, который состоится вечером 9 мая, запретят парковаться по дороге-дублеру Притомского проспекта от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена».





«С 10:00 9 мая до окончания фейерверка запретят движение по проезду между ЛД "Кузбасс" и Московской площадью от дороги-дублера проспекта Притомского в направлении набережной. Также будет перекрыт въезд на парковку напротив площади», — говорится в сообщении городской администрации.