Центр подготовки операторов и техников БПЛА открыли в Подмосковье

Фото: пресс-служба Росгвардии
В подмосковной Росгвардии открылся центр подготовки операторов и техников БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Центр был открыт на базе одного из спецподразделений Росгвардии Московской области.
Стоит отметить, что во время практики обучающиеся получают навыки различной разведки,отрабатывают полеты над пересеченной местностью и маневрирование в городских условиях.
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«Программа курса включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку — каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также основную систему полетных программ<…> Кроме того, обучаемые получают навыки противодействия дронам различного типа», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева