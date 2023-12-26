В России пройдёт форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona
В России проводится ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторами мероприятия выступают «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс».
Форум призван объединить лидеров решений в сфере экономики, технологической и социальной сферы, образования, развития городской среды, представителей государственных органов и инициативных граждан для совместного проектирования, обсуждения и воплощения общественно значимых проектов путём предоставления им мер поддержки от заинтересованных партнёров. Основная цель форума — отбор и реализация сильных идей, которые внесут существенный вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.
Сбор инициатив и проектов проводится в формате краудсорсинга в период с 11 декабря 2023 года по 31 января 2024 года по ссылке идея.росконгресс.рф. По результатам будет проведена экспертная оценка и отбор лучших решений, которые будут представлены руководству страны.
Для того, чтобы присоединиться к работе форума в качестве регионального эксперта, необходимо заполнить анкету по ссылке: https://идея.росконгресс.рф/expertsregions/registration, приложить резюме и выбрать направление/тему отбора, предполагающую экспертную роль кандидата, отправить анкету и ожидать одобрения статуса эксперта на электронную почту, указанную при регистрации.
Темы отбора: 1. Качество жизни населения 5. Технологическое развитие 2. Развитие экономики и предпринимательства 6. Экономика данных и цифровые решения 3. Пространство для жизни 7. Эффективное государство 4. Эффективный труд и образование.
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Сбор инициатив и проектов проводится в формате краудсорсинга в период с 11 декабря 2023 года по 31 января 2024 года по ссылке идея.росконгресс.рф. По результатам будет проведена экспертная оценка и отбор лучших решений, которые будут представлены руководству страны.
Темы отбора: 1. Качество жизни населения 5. Технологическое развитие 2. Развитие экономики и предпринимательства 6. Экономика данных и цифровые решения 3. Пространство для жизни 7. Эффективное государство 4. Эффективный труд и образование.
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Александр Бойцов