«112»: количество погибших при атаке на Крокус Сити Холл возросло до 82 человек

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Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова