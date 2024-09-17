Центральные очистные сооружения в Волоколамском округе обновят в 2025-2026 годах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Волоколамском городском округе ведут проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Тему модернизация очистных сооружений она назвала актуальной для округа.
Козлова отметила, что сегодня ведутся проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в муниципалитете. Объект обслуживает порядка 17 тыс. жителей, а его износ составляет 80%. Обновить его планируют в 2025-2026 годах.
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«По национальному проекту, президентской инициативе мы уже привели в порядок Щёлковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. Ещё ряд объектов стоит в плане. Это городские округа Дмитровский, Дубна и Волоколамский. Тема важная. Населённые пункты не могут развиваться, если нет соответствующей инфраструктуры», – отметил Воробьёв.
Козлова отметила, что сегодня ведутся проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в муниципалитете. Объект обслуживает порядка 17 тыс. жителей, а его износ составляет 80%. Обновить его планируют в 2025-2026 годах.
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Лора Луганская