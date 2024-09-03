Центральный парк Реутова ждёт масштабное благоустройство

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Реутове планируют благоустроить Центральный парк. Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В парке появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан и спортивные объекты. Будет установлено современное освещение.
Он назвал благоустройство актуальной темой и рассказал, что в 2022-2023 годах в городе привели в порядок прилегающие к станции МЦД «Реутово». Территории. Год назад реконструировали Мемориальный комплекс «Аллея Славы». Новый облик приобрел сквер на улице Октября.
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«Парк входит в число самых посещаемых в Московской области. У жителей большой запрос на его реконструкцию. Мы начнем работы в будущем году, а закончим в 2027-м», – поделился планами Науменко.
Он назвал благоустройство актуальной темой и рассказал, что в 2022-2023 годах в городе привели в порядок прилегающие к станции МЦД «Реутово». Территории. Год назад реконструировали Мемориальный комплекс «Аллея Славы». Новый облик приобрел сквер на улице Октября.
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Лора Луганская