В ходе реновации в Реутове расселят пять бараков в историческом центре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Реутове продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году планировано обновить 18 МКД, в 2025-м – 15.
Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В домах заменят лифты, приведут в порядок крыши, фасады, подвалы и коммуникации.
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В домах заменят лифты, приведут в порядок крыши, фасады, подвалы и коммуникации.
«Важная тема – реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах. Расскажите, на какой стадии реализации сейчас находится проект комплексного развития территорий, который вы ранее представляли?», – спросил губернатор.Проект реализуется в ЖК «Победа». Там построят шесть жилых домов, детсад на 175 мест, а также объекты бытовой и социальной инфраструктуры.
«Улица Победы – это исторический центр города. У нас там до сих пор находятся пять бараков, построенных еще в 1948 году. В результате реновации 85 семей получат новые комфортные квартиры», – рассказал руководитель муниципалитета.По его словам, планируется реализовать проект в течение двух ближайших лет.
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Лора Луганская