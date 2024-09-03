В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До начала отопительного сезона в городском округе реконструируют два участка теплосетей общей протяжённостью свыше 1,7 км. Это улицы Советская, Победы и Строителей.
Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе встречи.
В следующем году запланировано модернизировать еще 2,5 км, а в 2026-2027 годах – 3,6 км сетей.
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«В ближайшие два года мы также реконструируем котельные №1 и №5, где ни разу не было ремонта. Полностью заменим всё оборудование, увеличив мощность котельных в полтора раза», – сообщил Филипп Науменко.
В следующем году запланировано модернизировать еще 2,5 км, а в 2026-2027 годах – 3,6 км сетей.
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Лора Луганская